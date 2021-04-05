Çip sıkıntısı dünyayı etkisi altına aldı... Japon otomobil devi üretime ara verdi!

2020’nin son aylarından bu yana dünya çapında yarı iletken çip krizi hakim durumda. Pandemi sürecinde artan ev elektroniği, telefon ve tablet satışlarına yetişebilmek için önceliği bu tarz ürünlere veren çip üreticileri özellikle teknolojik açıdan gelişen otomotiv sektörüne yarı iletken çip tedariki gerçekleştiremez duruma düştü. Bu da global çapta birçok otomotiv üreticisinin üretimi geciktirmesine hatta durdurmasına sebep oldu.

Subaru da Yajima fabrikasında çip tedariğindeki aksaklıklar nedeniyle 10-27 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdi. Subaru’dan yapılan açıklamada şirketin 10 Mayıs itibariyle bu fabrikadaki tüm üretim hatlarında üretime devam edeceği açıklanırken ara verme nedeniyle finansal tabloların nasıl etkileneceği konusunda kesin bir bilgiye sahip olunmadığı bilgisi yer aldı.

ÇİP KRİZİNE 20 MİLYAR DOLARLIK ÇÖZÜM

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden olan Intel, bu krizi önleyebilmek adına yeni yatırımını açıkladı. Firma, 20 milyar dolarlık yatırımla ABD’nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası inşa etmeyi planladığını duyurdu. Çip krizine 20 milyar dolarlık çözüm

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