Çip krizine 20 milyar dolarlık çözüm

Koronavirüs pandemisi dünya çapında bir çok ekonomiye darbe indirdi. Turizm, havayolları, eğitim, otomotiv başta olmak üzere farklı sektörler uzun süre kapalı kalmanın verdiği etkiyle zorlu zamanlar geçirdi. 2020’nin son aylarından bu yana ise dünya çapında yarı iletken çip krizi hakim durumda. Pandemi sürecinde artan ev elektroniği, telefon ve tablet satışlarına yetişebilmek için önceliği bu tarz ürünlere veren çip üreticileri özellikle teknolojik açıdan gelişen otomotiv sektörüne yarı iletken çip tedariki gerçekleştiremez duruma düştü. Bu da global çapta birçok otomotiv üreticisinin üretimi geciktirmesine hatta durdurmasına sebep oldu. Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden olan Intel, bu krizi önleyebilmek adına yeni yatırımını açıkladı. Firma, 20 milyar dolarlık yatırımla ABD’nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası inşa etmeyi planladığını duyurdu.

15 BİN İSTİHDAM

Şirketten yapılan açıklamada, Intel CEO’su Pat Gelsinger’in üretim, inovasyon ve ürün liderliği hedefleri doğrultusunda “IDM 2.0” stratejisini açıkladığı bildirildi. Intel’in üretimini genişletmeyi planladığına dikkat çekilen açıklamada, şirketin Arizona’da iki yeni fabrika inşa etmek için 20 milyar dolarlık yatırım yapacağı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu yatırımla 3 binden fazla kişiye yüksek maaşlı teknoloji işi, 3 bini aşkın kişiye inşaat işi ve yaklaşık 15 bin kişiye uzun vadeli iş sağlanacağı aktarıldı.

‘100 MİLYAR DOLARLIK PAZARDA REKABET’

Şirketin dünyanın proses teknolojisinin lider geliştiricisi, büyük bir yarı iletken üreticisi olduğunu vurgulayan Intel’in yeni CEO’su Pat Gelsinger, “Bununla birlikte Intel, yarı iletken tasarımına odaklanan ancak çipleri üretmek için bir şirkete ihtiyaç duyan diğer yarı iletken şirketleri için bir üretim merkezi ‘döküm bölümü’ olarak hareket edecek” dedi. Döküm bölümünün adının Intel Foundry Services olacağını ve mevcut Intel Kıdemli Başkan Yardımcısı Randhir Thakur tarafından yönetileceğini söyleyen Gelsinger, döküm işinin 2025’e kadar potansiyel olarak 100 milyar dolar değerinde bir pazarda rekabet edeceğini belirtirken, mobil cihazlarda kullanılan ve tarihsel olarak Intel’in tercih edilen x86 teknolojisiyle rekabet eden ARM teknolojisine dayalı çipler de dahil olmak üzere bir dizi çip üreteceklerini vurguladı.

ÇİP NEDEN ÖNEMLİ?

Çip çok küçük bir yarı iletken malzeme üzerine yüksek teknoloji kullanılarak elektronik devrelerin basılmasıdır. Türkçe, çip, mikroçip, yonga, entegre devre olarak adlandırılır. Yarı iletkenler, üzerine yapılan mekanik işin etkisiyle iletken özelliği kazanabilen ancak normal şartlar altında yalıtkan olan maddelerdir. Günümüzde elektrikle çalışan nereyse bütün cihazlar mikroçip içeriyor. Ev elektroniği, telefon, tablet, bilgisayar ve elbette gelişen teknolojiler ile birlikte otomotiv bu teknolojiye muhtaç konumda. Kredi kartı ve telefonların sim kartlarında da kişisel bilgileri içeren çipler kullanılıyor. Bu bakımdan çip üretemeyen ülkeler elektronik alanında dışa bağımlı oluyor.

KRİZ OTOMOTİVİ SERT VURMUŞTU

İlk gündeme geldiğinden bu yana yarı iletken çip krizi dünyada otomotiv markalarını sert bir şekilde etkiledi. Üreticiler koronavirüs salgını ile büyüyen çip krizi sebebiyle üretime ara verdi. Bu sebeple tedarik sıkıntıları da gündeme geldi. Türkiye’de Renault ve Tofaş bu krizden etkilenen markalar arasında yer alırken, dünyada çeşitli ülkelerdeki fabrikalarında Toyota, Volvo, Ford, Volkswagen, BMW, Daimler-Benz, Fiat Chrysler, GM gibi bir çok marka benzer sorun ile karşı karşıya kalarak üretime ara vermişti.

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