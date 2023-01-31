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Çip krizi sürüyor! Skoda üretimi azaltacak

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#Skoda#Fabrika#Çip Krizi
Çip krizi sürüyor Skoda üretimi azaltacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 07:24

Skoda fabrikalarında çip yetersizliği nedeniyle üretim miktarlarında düşüş meydana geleceği açıklandı.

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 Volkswagen'in grup şirketlerinden olan Skoda'nın Çekya'daki fabrikasında çip krizi yaşanıyor. Çip tedariğindeki yetersizlikler nedeniyle üretim bu hafta kısılacak.

Verilen bilgiye göre Octavia, Fabia, Scala, Kamiq ve Enyaq modellerinin üretildiği hatlarda çalışma vardiyaları iptal edildi.

ÇİP KRİZİ BÜYÜK SORUN

çip krizi koronavirüs pandemisiyle birlikte hayatımıza girdi. Koronavirüs pandemisi sürerken de şiddetlenen çip krizi birçok fabrikanın üretimlerini aksatırken tedarik zincirinde de sıkıntılara yol açtı.

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#Skoda#Fabrika#Çip Krizi

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