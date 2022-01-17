‘Çip krizi sürüyor, her gün toplantı var’

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Otomotiv sektörünün ayda bir yaptığı tedarik toplantılarını günde bir yaptığının altını çizen Yenigün, “Geçtiğimiz yıl dünyada 10.3 milyon adet araç çip krizinden dolayı üretilemedi. Yılbaşında nedense sektörde bir iyimserlik oldu ama üretim tarafında bir şey değişmedi. Çip krizi devam edecek. Her akşam tedarik zinciri toplantıları yapıyoruz ve her gün farklı bir tablo çıkıyor ortaya. İlk altı ay böyle gidecek. Altıncı aydan sonra bir miktar iyimserliğimiz var. 2023’ün ilk çeyreği sonundan itibaren de hayatın normale dönebileceğini değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

SIFIRDA FİYATLARI MALİYET ARTTIRIYOR

Basın mensuplarıyla bir araya geldiği yıl değerlendirme toplantısında sıfır araç fiyatlarınıdaki artışa da değinen Yenigün, “Sıfırdaki fiyat artışında döviz kuru, enflasyon ve vergi gibi birçok etken var ancak şu anda en büyük artışı girdi maliyetleri oluşturuyor. Sektörün maliyetleri yüzde 100 ila 300 arasında artmış durumda. Örneğin, bir aracın yüzde 20’si sacdan üretiliyor. Son bir yılda ithal sac fiyatı yüzde 106, yerli sac fiyatı yüzde 274 arttı. Diğer yandan, devletin elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışı vatandaşı korumak için sanayiye yansıtması da artışlar da etkili oldu. Bu da aslında araç fiyatlarına yani yine vatandaşa yansıdı. Sıfır araçta yalnızca kurdan kaynaklı artışı geri çektiler. Bu da anormal bir durumdu bence. Girdi maliyetleri enflasyonla ilgili artışlar ise yerinde kaldı” diye konuştu.

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KG BAŞI 10.62 DOLAR

Türkiye’nin ihracat tutarında çok ciddi bir artış yakaladığını da kaydeden Yenigün, “İhracatımız az da olsa arttı ama ihracat tutarında çok ciddi artış var. İhracatın kg başına değeri 10.62 dolar oldu ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı” bilgisini verdi. Toplam otomotiv sanayi üretiminin 1.3 milyon adede oturduğunu aktaran Yenigün, “Sanayimizin 2 milyon adetlik kapasitesi var. Kapasiteyi ne kadar çok değerlendirirsek memleket için o kadar iyi iş yapmış oluyoruz. Ticari araç ve traktörde ciddi artışlar var. Ağır ticari araç grubunda özellikle kamyonun kapasitesi iyi durumda” dedi. Yenigün, otomotiv sanayinin 2021 yılında 658 milyon doların üzerinde yatırım yaptığını ve bunun 408 milyon dolarının yeni model yatırımları olduğunu ekledi.

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TÜRKİYE 1.3 MİLYON ARAÇ ÜRETTİ

OSD, yıllık değerlendirme toplantısında 2021 yılına ilişkin üretim ve ihracat verilerini de açıkladı. Buna göre, 2021 yılında toplam üretim 2020 yılına göre yüzde 2 azalarak 1 milyon 276 bin 140 adet, otomobil üretimi ise yüzde 8 azalarak 782 bin 835 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 331 bin 643 adede ulaştı. Bu dönemde, otomotiv ihracatı 2020 yılına göre adet bazında yüzde 2 oranında arttı ve 937 bin 5 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 5 oranında azalarak 565 bin 361 adet oldu. Geçen yıl 29.9 milyar dolar değerinde ihracat yapan otomotiv sanayii, toplam ihracattan yüzde 13 oranında pay alarak, 16. yılında da Türkiye ihracatında zirvedeki yerini korudu. Ayrıca, otomotiv sanayisinin 2021 yılı kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti.