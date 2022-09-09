Çip krizi sona mı eriyor? Teslimatlar hızlandı

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Dünya genelinde çip sorunu büyük aksamalara neden olmuştu. Koronavirüs pandemisiyle başlayan çip sorunu küresel ekonomide büyük kayıplara neden olmuş, birçok firma çip sorunu yüzünden fabrikalarını geçici olarak kapatmıştı.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte sokağa çıkma kısıtları ve karantinalar nedeniyle üretim tarafında yavaşlama olurken tüketim tarafında ise hızlanma gerçekleşmişti. Ev teknolojilerine olan eğilimin artmasıyla birlikte çip üretiminin az olmasından dolayı ham maddeye de erişim zorlaşmıştı. Bundan dolayı da çip krizi ortaya çıkmıştı.

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OTOMOBİLLER ÜRETİLEMİYORDU

Otomobil fabrikaları çip olmaması nedeniyle fabrikalarını geçici olarak kapatırken birçok teknoloji şirketi de zor günler geçirmişti. Şirketlerin kârlılıklarını olumsuz etkileyen çip krizi son dönemde aşılmaya başlandı.

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ÇİP TESLİMAT SÜRELERİ DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Küresel çip üretimindeki yetersizliğin önüne geçilmeye başlandı. Üretimler artarken çip teslimat süreleri de Ağustos ayında düşüş gösterdi. Bazı çip türlerine erişim sıkıntısı devam ediyor.

Bir araştırma şirketi tarafından derlenen verilere göre çip teslimat süreleri Ağustos ayında 26,8 haftaya geriledi.

Analist Chris Rolland, çip bekleme sürelerinin azalmasında akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayarlarda talebin yavaşlamış olmasının destekleyici olduğunu, çip piyasasının sağlıklı işleyişe kavuşması için de bekleme sürelerinin 10-14 haftaya inmesi gerektiğini ifade etti.