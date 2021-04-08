Çip krizi dünyada büyüyor! Dev şirket üretime ara verecek

General Motors, küresel otomotiv endüstrisini etkilemeye devam eden çip sıkıntısı nedeniyle Kuzey Amerika'daki çeşitli fabrikalarda üretimi azaltacağını açıkladı. Geçici tesis kapanışları, parça sıkıntısı nedeniyle halihazırda çalışmayan tesisler için bir veya iki hafta daha açılışı uzatıyor.

GM'ye göre, kapanışların maliyeti şirketin yıl için tahminine dahil edildi. Otomobil üreticisi, sorunun bu yıl işletme karını 2 milyar dolardan 1.5 milyar dolara düşürmesi bekleniyor.

GM e-posta ile yaptığı açıklamada, "Tedarikçilerimizin çip gereksinimleri için çözümler bulmak ve GM üzerindeki etkiyi azaltmak için tedarik üssümüzle yakın çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız, bu tesislerde kaybedilen üretimi olabildiğince telafi etmek" dedi.

ARKA ARKAYA KAPANMALAR

Birleşmiş Otomobil İşçileri sendikasından CNBC tarafından alınan bir mesaja göre, otomobil üreticisinin Tennessee, Spring Hill'deki fabrikası 23 Nisan Cumartesi gününden itibaren kapanacak.

Buna ek olarak GM, Michigan, Lansing'de Chevrolet Traverse ve Buick Enclave'i üreten bir başka crossover fabrikasının 19 Nisan haftasında atılacağını ve Chevrolet Blazer'ın Meksika'daki bir fabrikada üretiminin de iptal edileceğini söyledi.

Şirket ayrıca, Kansas ve Kanada'da, otomobil ve crossover üretimi yapan fabrikalardaki duruş süresini uzatıyor. Lansing'de Chevrolet Camaro ve Cadillac CT4 ve CT5'i üreten bir başka fabrikanın da açılış süresi Mayıs ayının ilk haftasına kadar uzatıldı.

GM, aylardır otomobil ve crossover üretimini keserek tam boyutlu pikaplar gibi yüksek marjlı araçların montajına öncelik veriyor.

Danışmanlık firması Alix Partners, çip kıtlığının bu yıl küresel otomotiv endüstrisinden elde ettiği geliri 60 milyar doların üzerinde azaltacağını tahmin ediyor.

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