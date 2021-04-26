Çip krizi büyüyor

KORONAVİRÜSÜN dünya otomotiv sektörüne etkileri yayılarak devam ediyor. Salgın sonrası elektroniğe olan talepten doğan çip krizi büyüyerek yarattığı sorunları artırmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri üretim adetlerini düşürüyor hatta bazı fabrikalarında tamamen durduruyor. Sorunun zaman içerisinde çözülmesi beklenirken durumun daha da kötüye gittiği sinyalleri üreticilerden geldi. Renault, Peugeot, Nissan, Audi, Ford ve daha birçok marka çip krizinden etkilenerek çeşitli sorunlar yaşarken, Daimler ve Volkswagen’den krizin süreceğine dair çarpıcı açıklamalar geldi.

SORUNLAR BÜYÜYECEK

Alman Mercedes-Benz’in üretici firması Daimler, cuma günü yaptığı bir açıklamada küresel yarı iletken çip sıkıntısının ikinci çeyrekte satışları etkilemeye devam edebileceğini belirtirken, Financial Times’ın belirttiğine göre, Volkswagen küresel çip sıkıntısı nedeniyle yöneticileri ikinci çeyrekte ilkinden daha büyük bir üretim vurgununa hazırlanmaları konusunda uyardı. Volkswagen’in İspanyol markası Seat’ın Başkanı Wayne Griffiths verdiği demeçte, “Tedarikçilerden ve Volkswagen Grubu içinden, ikinci çeyrekte önemli zorluklarla karşılaşmaya hazır olmamız gerektiği söylendi, muhtemelen ilk çeyrekten daha zorlu geçecek” dedi.

POTANSİYELİ ENGELLİYOR

Daimler, bu yılın ikinci yarısında çip kullanılabilirliğinde bir miktar toparlanma olacağını öngördüğünü, ancak şu anda bunun da bir tahminden öteye gitmediğini vurgularken, şirketin Mali İşler Müdürü Harald Wilhelm, geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında otomobile olan talebin güçlü olduğunu, ancak çip tedarik sıkıntısının satışların tam potansiyele ulaşmasını engellediğini söyledi. Analistlerle yaptığı konferans görüşmesinde konuşan Wilhelm, kayıp üretimin ancak 2021 sonuna kadar kısmen toparlanacağını ve otomobil üreticisinin kıtlık sürerken daha üst düzey ürünlere daha fazla çip ayırmaya devam ettiğini söyledi.

TÜRKİYE’Yİ DE ETKİLEDİ

DÜNYA çapında teknoloji ve otomotiv sektörünü sarsan yarı iletken çip krizi büyümeye devam ederken, ilk 3 ayda rekor satışlarla başlayan Türkiye otomotiv pazarı da durumdan etkilenmeye devam edecek gibi gözüküyor. Geçtiğimiz aylarda Oyak Renault ve Tofaş gibi üreticilerin üretimlerine ara vermesinden sonra, Ford Otosan da 13 Haziran’a kadar Gölcük fabrikasındaki üretimi durduracağını açıklamıştı. Marka, Saarlouis’de de üretimi 20 gün daha askıya alırken; Valencia’da üretim hatları 28 Nisan’dan 2 Temmuz’a kadar kapatılacak. Bununla birlikte Jaguar Land Rover da İngiltere’deki iki fabrikasında üretime ara verdi. Bu da yüksek taleple başlayan otomotiv pazarında tedarik sıkıntısı ve yeniden ikinci elde patlamalara işaret eden gelişmeler olarak dikkat çekiyor.

800 KİLOMETRE MENZİLLİ ELEKTRİKLİ

MG, geçtiğimiz günlerde kapılarını açan 2021 Şanghay Otomobil Fuarı’nda Cyberster adını verdiği yeni konsept otomobilini tanıttı. İki kapılı, iki koltuklu, yüzde 100 elektrikli spor otomobil olarak dikkat çeken MG Cyberster sahip olduğu teknolojiler ile 800 kilometrelik bir menzil ve 3 saniyenin altında 0-100 km/saat hızlanması sunuyor. Aracın sahip olduğu yüksek teknoloji kendisini akıllı sürüş, 5G bağlanabilirlik ve 3. seviye otonom sürüş gibi gelişmiş akıllı teknolojilerle gösteriyor.

HİDROJEN YAKIT HÜCRELİ MOTOR

TOYOTA, karbon nötr bir mobilite toplumuna giden yolda hidrojen yakıt hücreli motor geliştirdiğini duyurdu. Toyota Corolla Sport üzerine yapılan bir yarış aracına yerleştirilen motor, ORC ROOKIE Racing adı altında yarışlara katılacak. İnovasyon çalışmalarını kesintisiz sürdüren Japon üretici, motor teknolojilerini geliştirmek için motorsporlarını kullanmaya devam ediyor. Yarış aracında kullanılacak hidrojen yakıt hücresinin ise Fukushima’da üretilmesi planlanıyor. Toyota Mirai aracı gibi yakıt hücreli araçlar, yakıt hücresini kullanarak hidrojenin havadaki oksijenle kimyasal olarak reaksiyonundan yararlanarak elektrik motoruna güç veren elektriği üretiyor.

EMİSYON DÜŞÜREREK TASARRUF SAĞLAYACAK



VOLVO Cars, döngüsel iş ilkelerini kullanarak 2025 yılına kadar yılda 1 milyar SEK tasarruf sağlamayı ve karbon emisyonlarını 2.5 milyon ton azaltmayı hedefliyor. 2040’a kadar döngüsel bir işletme olmayı hedefleyen Volvo Cars, ayrıca bu parçaları yeniden üretecek, onaracak ve yenileyecek. 2020’de yaklaşık 40 bin parça yeniden üretilerek yaklaşık 3 bin ton karbondioksit emisyonu tasarrufu sağlandı. Volvo Cars, 4 yılda yeniden üretim işinde bugünden iki kat fazla sonuç almayı hedefliyor.

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