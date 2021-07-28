Cinsel taciz davasıyla gündeme gelmişti! Dev şirkete çalışanlarından büyük tepki

Kaliforniya eyaletinin Activision Blizzard'a açtığı cinsiyet ayrımcılığı davasının ardından şirket davayla ilgili kamuoyuna açıklama yaptı, Blizzard çalışanları ise kamuoyuna yapılan açıklamanın ardından bir açık mektup kaleme alarak şirketin davaya yönelik tutumunu "iğrenç ve aşağılayıcı" olarak nitelendirdi.

NE OLMUŞTU?

Şirket içerisinde çalışan kadınlara erkeklere göre daha kötü koşullar sunmak, cinsel tacizde ve tehditte bulunmak gibi suçlardan yargılanan Activision Blizzard'ın mahkeme sonuçlandığı zaman sorumlu olduğu tüm çalışanlarına yüklü miktarda tazminat ödemesi bekleniyor.

ŞİRKETİN AÇIKLAMASI

Cinsel taciz ve zorbalık suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Activision Blizzard, konu ile ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Davanın korkunç ve iğrenç olduğu gerçeği dışında söylenecek hiçbir söz yok. Çeşitliliğe değer veriyoruz ve herkes için kapsamlı bir iş ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Şirketimizde veya sektörümüzde, cinsel suistimal veya herhangi bir tür tacize yer yoktur."

MİKE MORHAİME'IN ÖZÜR MESAJI

Kurucu ortak ve eski Blizzard başkanı Mike Morhaime, çalışanlarına "Bunlardan herhangi birini yaşayan Blizzard kadınlarına, sizleri hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm" sözlerini içeren bir özür mesajı paylaşmıştı.

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