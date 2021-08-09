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Ekonomi
Haber Giriş: 09.08.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Cinsel saldırıyla gündeme gelmişti! Dev şirketin yöneticisi işten kovuldu

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Cinsel saldırıyla gündeme gelmişti! Dev şirketin yöneticisi işten kovuldu

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba'da skandal yaşandı ve bir çalışanın iş gezisi sırasında müdürü tarafından cinsel saldırıya uğradığı ifade edildi. Polis soruşturmayı sürdürürken, yönetici işten çıkarıldı.

Çin merkezli Alibaba'da çalışan bir kadın iş gezisi sırasında müdürü tarafından cinsel saldırıya uğradığını ifade etti.  Alibaba CEO’su Daniel Zhang pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir kadın çalışana cinsel tacizde bulunan yöneticisini işten çıkardığını ve cinsel tacizi önlemek için politikalar oluşturacağını söyledi. Reuters yorum için bireylere ulaşamadı.

Bir şirket sözcüsü Reuters’a yaptığı açıkalmada, “Alibaba Group’un cinsel tacize karşı sıfır tolerans politikası var ve tüm çalışanlarımız için güvenli bir iş yeri sağlamak Alibaba’nın en büyük önceliğidir” dedi.

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ÇOK KONUŞULANLARDAN OLDU

Olayla ilgili başlıklar daha sonra, geçen hafta #MeToo cinsel taciz karşıtı hareketin tartışılmasıyla aydınlanan Çin’in Twitter benzeri uygulaması Weibo’da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Zhang konuşmasının devamında, "Bahse konu yönetici işten atılacak ve bir daha işe alınmayacak. Detayları kolluk kuvvetleri belirleyecek" denildi.

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NELER YAŞANMIŞTI?

Alibaba'nın Çin'in Hanco (Hanzhou) şehrinde çalışan bir kadın çalışan Jinan kentindeki bir iş gezisinde müdürü ve Alibaba'nın bir müşterisi olan Jinan Hualian Supermarket'ten bir kişinin otel odasında tecavüz etmek amacıyla kendisine saldırdığını ifade etti.

Kadın çalışan kendisine zorla alkollü içecek içirdiklerini ve yemek sırasında ise şirket müşterisinin kendisini taciz etmesine karşın müdürün olaylara göz yumduğunu belirtti. Polise ifade veren kadın çalışan konuyu şirketin insan kaynaklarına ilettiğini belirtti. Çalışan bir sonuç alamadığını da ifadesine ekledi.

Öte yandan polis de Alibaba şirketi içerisinde bir cinsel istismar davası yürüttüklerini doğruladı.

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