Çinlilerden premium otomobil çıkarması

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Üst seviye teknolojiye sahip donanımları ve sürüş sistemleriyle hem şehir içi hem de arazi şartlarına uygun olarak tasarlanan Jaecoo 7, 1 milyon 920 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de yollara çıkmaya başladı. 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motoru ve 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan Jaecoo 7’de, Revive ve Evolve isimli iki farklı donanım seviyesi sunuluyor. Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Hızla 7 bölgede 17 ilde ilk etapta 22 showroom’la satış ve satış sonrası hizmeti vermeye başladık. Bu showroom sayısını ise 1 ay içinde eylül ayı itibarıyla 30’un üzerine çıkartmayı amaçlıyoruz. İlerleyen dönemde Jaecoo 7 ürün gamına eklenecek plug-in hibrit teknolojisine sahip versiyonlarla birlikte JAECOO aralıksız büyümesini sürdürecek. Yine önümüzdeki dönemde büyük ilgi uyandıran Jaecoo 8 modelimizin de benzer motorlu versiyonlarını pazara sunmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.