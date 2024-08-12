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Çinlilerden premium otomobil çıkarması

Güncelleme Tarihi:

#CHERY Grubu#Jaecoo#SUV
Çinlilerden premium otomobil çıkarması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 07:00

CHERY Grubu çatısı altındaki off-road SUV markası Jaecoo, ilk modeli Jaecoo 7’yi Avrupa’da İngiltere, İspanya, İtalya, Polonya ve Rusya’nın ardından Türkiye’de de satışa sundu.

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Üst seviye teknolojiye sahip donanımları ve sürüş sistemleriyle hem şehir içi hem de arazi şartlarına uygun olarak tasarlanan Jaecoo 7, 1 milyon 920 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de yollara çıkmaya başladı. 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motoru ve 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan Jaecoo 7’de, Revive ve Evolve isimli iki farklı donanım seviyesi sunuluyor. Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Hızla 7 bölgede 17 ilde ilk etapta 22 showroom’la satış ve satış sonrası hizmeti vermeye başladık. Bu showroom sayısını ise 1 ay içinde eylül ayı itibarıyla 30’un üzerine çıkartmayı amaçlıyoruz. İlerleyen dönemde Jaecoo 7 ürün gamına eklenecek plug-in hibrit teknolojisine sahip versiyonlarla birlikte JAECOO aralıksız büyümesini sürdürecek. Yine önümüzdeki dönemde büyük ilgi uyandıran Jaecoo 8 modelimizin de benzer motorlu versiyonlarını pazara sunmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

 

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#CHERY Grubu#Jaecoo#SUV

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