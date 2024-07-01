Çinliler Türkiye’den vazgeçmiyor

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Geçtiğimiz hafta E5’in Türkiye pazarına girişi ile ilgili İstanbul’da düzenlenen lansmanda konuşma yapan DFSK Türkiye Genel Müdürü Çınar Noyan, E5’in sektördeki önemli rakiplerle rekabet etmelerini sağlayacak bir ürün olduğunu belirterek, “E5’in ardından birçok yeni ürünle DFSK’nın Türkiye’de arzu edilir bir marka olmasını sağlayacağız. Önümüzdeki 2 ay içerisinde C+ SUV modelimiz E4’ü benzinli olarak sunacağız. Eylül ayında B-SUV modelimiz plug-in hibrit ve tam hibrit olarak gelecek. Yıl sonunda D+ SUV konumunda olan E6’yı tüketicilerle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

‘BURASI AVRUPA’YA AÇILAN KAPIMIZ’

Seres Group Denizaşırı Başkanı Zhang Xingyan ise, “Türkiye pazarı DFSK için stratejik öneme sahip ve Türkiye’yi Avrupa’ya açılan bir kapı olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Avrupa’da üretim tesisleri kurma planlarımızdan biri olan Türkiye, en önemli aday ülke konumunda. Türkiye pazarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, Temmuz ayından itibaren kapsamlı satış sonrası eğitimleri başlatmayı planlıyoruz. Yerel hükümetler ve iş ortaklarıyla aktif işbirliği yaparak yeni enerji araçları endüstrisinin gelişimine katkıda bulunuyoruz” dedi.

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1.5 litrelik 108 HP benzinli motoru, 130 kW (174 HP) elektrikli motoruyla kombine eden DFSK E5, şarj edilebilir bataryası sayesinde 87 kilometreye kadar elektrik gücüyle yol alabilirken, toplamda 1.150 km’ye kadar menzil sağlıyor. Türkiye’de SHS Otomotiv distribütörlüğünde temsil edilen markanın yeni modelinde fiyatlar 1 milyon 890 bin TL’den başlıyor.