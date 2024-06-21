Çinli turistin tercihi  Kapadokya ve İstanbul

Haberin Devamı

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2023’te dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri sıralamasından sonra dünyada en çok yurtdışı seyahate çıkan ülkelerin sıralamasına ilişkin Dünya Turizm Örgütü’nün (DTO) verilerini derledi. Buna göre 2023 yılında 1 milyar 300 milyon kişinin, 1 milyar 482 milyon dolar harcama yaparak yurtdışı seyahatine çıktığını belirten Yavuz, dünyada kişi başı turizm harcamasının ise 1140 dolar olduğunu söyledi. 2023 yılındaki dünyanın en çok turist ağırlayan ülkelerin Fransa, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Türkiye, Meksika ve İngiltere olduğunu hatırlatan Yavuz, “Her üç turistten biri bu ülkelere seyahat etti” dedi.

Haberin Devamı

Turistlerin gittiği ülkeler kadar, geldikleri ülkelerin de önemli olduğunu vurgulayan Yavuz “Son yılların en önemli ülkesi Çin’in performansı dikkatlerden kaçmıyor. Geçen yıl yaklaşık 200 milyon Çinli yurtdışı seyahati gerçekleştirdi. Çin’i 150 milyon turistle ABD, 111 milyon turistle Almanya, 110 milyon turistle İngiltere izledi. Geçen yıl sadece bu dört ülkeden yarım milyarın üzerinde insan yurtdışı seyahati gerçekleştirdi” dedi.

Recep Yavuz

TÜRKİYE’YE GEÇEN YIL 248 BİN ÇİNLİ GELDİ

Turist gönderen ülkeler, turizmcilerin deyimiyle üzerine düşülmesi gereken kaynak pazarların başında 12 yıldır Çin’in yükselişinin izlendiğini belirten Yavuz, “2012 yılında ABD’yi geçerek liderliğe oturan Çin, o günden beri hız kesmeden dünya turizmine turist üretmeye devam ediyor. Öncelikle kendi kıtalarında gezen Çinli turistlerin Avrupa’nın klasik destinasyonlarına büyük ilgi gösterdiğini anlatan Yavuz, 2023 yılında Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısının ise bir önceki yıla göre yüzde 177 artışla 248 bin olduğunu söyledi. Yavuz “Özellikle görsel zenginlikli hedeflere yoğunlaşan Çinli turistler, Türkiye’de Kapadokya ve İstanbul gibi bölgeleri tercih ediyor. Klasik turistlerin aksine güneşten kaçarak gezen Çinli turistler seyahatleri için Avrupalılardan daha çok para harcıyor” dedi. Öte yandan 2023’te, bir önceki yıla göre yüzde 92 artışla Türkiye’den 7 milyon 900 bin kişi yurtdışı seyahatine çıktı.m Mehmet ÇINAR/DHA