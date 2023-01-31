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Çinli şirketlerin kârları azaldı

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#Çin#Şirket#Sanayi
Çinli şirketlerin kârları azaldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 07:33

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomisini soğutan Çin'de sanayi şirketlerinin kârlarında gerileme görüldü.

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Çin ekonomisi koronavirüs pandemisinden dolayı oluşan yaraları sarmaya çalışıyor. Sanayi şirketlerinin kârları 2022 yılında yüzde 4 oranında gerileme yaşadı. Ocak-Kasım döneminde sanayi şirketlerinin kârlılıkları yüzde 3,6 düşmüştü.

2021'DE KÂR ETMİŞLERDİ

Çin'in istatistik bürosu verilerine göre 2021 yılında sanayi şirketlerinin kârları yüzde 34,3 oranında artmıştı.

KASIM VE ARALIK POZİTİF SEYRETTİ

Aralık ayında Çin'de Sanayi şirketlerinin kârı 2021'in aynı ayına göre yüzde 1,3 artış yaşadı. Kasım ayında ise artış yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

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#Çin#Şirket#Sanayi

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