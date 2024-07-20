Çinli otomotiv üreticileri Ar-Ge merkezlerini Türkiye’de kuruyor... Otomotivin ‘ipek yolu’

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ÇİN’in en büyük otomotiv üreticileri, Avrupa’nın aksine Türkiye için planladığı yatırımlara yeni nesil otomobil teknolojilerinin geliştirileceği Ar-Ge merkezlerini de dahil ediyor. 1 milyar dolarlık yatırımla Manisa OSB’de bir üretim tesisinin yanında Ar-Ge merkezi de kuracağını duyuran BYD’nin ardından Çinli Chery’nin de hazırlık yaptığı biliniyor. Chery’nin Türkiye’de kuracağı Ar-Ge merkezinin detaylarını açıklaması bekleniyor. Bu sayede Türkiye’nin sadece otomotiv üretimi yapan değil aynı zamanda yeni nesil otomotiv teknolojilerinin geliştirilerek ihraç edileceği bir merkez olması da hedefleniyor.

‘TÜRKİYE’Yİ TEKNOLOJİ MERKEZİ YAPACAĞIZ’

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gerçekleştirecekleri yatırımlarla ilgili Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunan BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, BYD’nin dünya lideri bir yeşil teknoloji şirketi olduğunu ifade ederek, yalnızca otomobil üreten değil aynı zamanda bir mühendislik şirketi olduklarını vurguladı. Dünya çapında 110 binden fazla Ar-Ge mühendisine sahip olduklarını ve günde 32 patent ürettiklerini anlatan Li, şu ifadeleri kullandı:

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“Türkiye’ye sadece bir tesis inşa etmeye gelmedik, aynı zamanda elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerdeki en gelişmiş yüksek teknolojiyi Türkiye’ye getirmek için bir tutkumuz var. Biz bu tesisi, en ileri teknolojiyi buraya getirecek en büyük üretim yerlerinden biri olacak şekilde inşa etmek istiyoruz. BYD yatırımı sadece 5 bin kişiye daha istihdam kazandırmıyor.

Ayrıca teknoloji ve yeniliği getiriyoruz. Buradaki teknolojiyi artırmak istiyoruz. Türkiye’yi geleceğin teknolojisinin merkezi, ardından inovasyon merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunların hepsi tutku verici gelişmeler.”

3.8 MİLYAR EURO CİROSAL DEĞER

Dünyanın en büyük otomotiv ve teknoloji üreticilerinden Çinli BYD’nin Manisa OSB’de 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçireceği üretim tesisinin 2026 yılında tamamlanması bekleniyor. 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak tesiste yıllık 155 bin adet elektrikli ve hibrit otomobil üretilecek. Tesisinin yanında bir Ar-Ge merkezi de kurulacak. BYD yatırımının otomotiv sanayinin cirosuna sağlayacağı değerin ise yıllık 3.8 milyar Euro olacağı tahmin ediliyor.

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‘TÜRKİYE TEKNOLOJİ İHRAÇ EDEREK BÜYÜYECEK’

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD’nin ardından başka bir firmayla daha yakın zamanda Türkiye’ye yatırım konusunda imza atma ihtimallerinin olduğunu belirtti. Bir TV kanalına açıklamalarda bulunan Kacır, “Türkiye dünyaya teknolojik ürünleri ihraç ederek büyüyecek. Bu yatırımları biz bu yönüyle de çok önemsiyoruz” diye konuştu. Türkiye’yi küresel markalar için üretim havuzu ve merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kacır, yatırım ve ihracatlarla sadece üretim değil, Ar-Ge ve inovasyon alanında da Türkiye’nin küresel düzeyde rolünün perçinleneceğini söyledi.

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Mehmet Fatih Kacır

15 MERKEZDEN 215 MİLYON DOLAR İHRACAT

OTOMOTİV Sanayi Derneği’nin (OSD) açıkladığı son verilere göre, Türkiye’deki otomotiv ana sanayi şirketlerinin 15 adet Ar-Ge merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde 6 bine yakın kişi istihdam edilirken 2023 yılında yalnızca Ar-Ge merkezlerinden yapılan ihracatın tutarı 215 milyon dolar olarak gerçekleşti.

CHERY ÖNCE AR-GE MERKEZİ KURACAK

CHERY Uluslararası Başkanı Zhang Guibing de, Türk gazetecilerle bir araya geldiği basın toplantısında çok yakında önce Ar-Ge merkezi yatırımını Türkiye’de hayata geçireceklerini belirterek, “Bununla ilgili işe alımlar bile yaptık. Türkiye çok önemli ve büyük pazarlarımızdan bir tanesi. Burada bizim müşterilerimizi doğru anlamamız gerekir. Derin araştırmalar yapıyoruz ve Ar-Ge merkezi bu sebeple buraya şart. Halen lokasyon için bakıyoruz hatta test araçları gönderdik doğru lokasyon seçmek için. Çok yakında bununla ilgili bir haber alırsınız” ifadelerini kullanmıştı.

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