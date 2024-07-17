Çinli Neta’dan Türkiye faaliyetleriyle ilgili açıklama: ‘Araçları uygun şartlarda iade aldık’

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Markanın Türkiye distribütörü GRS Automobility tarafından yapılan açıklamada, Neta’nın Türkiye’deki perakende satış faaliyetlerine ara verdiği belirtilirken, İstanbul Kağıthane’de bulunan showroom’un geçici süreyle devre dışı bırakıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Neta markalı elektrikli araç satın alan müşterilerin, mağduriyet yaşamaması adına araçlarının uygun şartlarda iade alındığının da altı çizildi.

YENİ YÖNETMELİK ETKİLEDİ

Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: “Çin menşeili elektrikli araçlara ilişkin olarak, geçtiğimiz yılın sonunda hayata geçirilen yönetmelik ve yakın zamanda duyurulan GSR2 regülasyonları çerçevesinde, yayınlanan tebliğe bağlı olarak otomobil ithalatı belirtilen koşullar sağlanmadığı sürece gerçekleştirilememektedir. Süreç içerisinde yalnızca Hozon Neta değil, yüzde 100 elektrikli altyapıya sahip birçok Çin menşeili otomobil Türkiye’ye ithal edilememiş, distribütörlerin bir bölümü hibrit araç ithalatına yönelmiştir.

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Bu çerçevede, sadece yüzde yüz elektrikli altyapıya sahip otomobil üretimi gerçekleştiren Neta Auto’nun Türkiye’deki perakende operasyonlarına GRS Automobility olarak geçici süreyle ara verme kararı almış bulunmaktayız.

‘YENİDEN BAŞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Süreçte Kağıthane’deki GRS Automobility Showroom’umuz geçici süreyle devre dışı bırakılırken, çalışanlarımız grup şirketleri bünyesinde, farklı birimlere transfer edilmiştir.

Perakende operasyonlarının devamlılığı adına çalışmalarımız tüm hızıyla sürmekte; B2B operasyonları çerçevesinde otomobillerin bakım, yedek parça ve servis hizmetleri 10 yıl boyunca GRS Automobility güvencesi ve kalitesiyle devam etmekte, araçların kısa ve uzun dönem kiralama opsiyonları ile satışı gerçekleştirilmektedir. Öte yandan perakende müşterilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, araçları uygun şartlarda iade alınmıştır.

Ara verdiğimiz bu geçici süreçte, Türkiye’deki üretim ve yatırım olanakları konusunda Neta Auto’nun Türkiye distribütörü kimliğiyle görüşmelerimiz ve fizibilite çalışmalarımız aktif olarak devam etmektedir ve markanın Türkiye’den çekilmesi söz konusu değildir. En kısa sürede yeniden perakende faaliyetlerine başlamak ve kıymetli tüketicilerimize tekrar hizmet vermek için çalışmalarımız hızla devam etmektedir.”

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HÜRRİYET GÜNDEME TAŞIMIŞTI

- GRS Automobility distribütörlüğündeki Neta’nın Türkiye’deki faaliyetlerini durdurma kararı aldığı ilk kez 15 Temmuz’da Hürriyet tarafından gündeme getirildi. Haberde, markanın Kağıthane’de yer alan showroom’unun da boşaltıldığı bilgisi verilmişti. Ancak, konuyla ilgili sorularımızı yöneltmek üzere marka yetkililerine ulaşamamıştık.