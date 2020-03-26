Çinli milyarderden corona virüs yardımı! Dünyanın birçok yeri için bakın ne yaptı...

Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden biri olan Alibaba’nın Rusya’da faaliyet gösteren Alibaba Yardım Vakfı tarafından ülkeye büyük bir bağış organizasyonu gerçekleştirildi. Vakıf tarafından yapılan açıklamada Alibaba’nın kurucusu olan Jack Ma’nın talimatıyla Rusya’ya maskeler, korona virüsü test kitleri ve çok sayıda tıbbi malzeme gönderildiği belirtildi.

Hemen hemen her fırsatta Rusya’ya ziyaretler gerçekleştiren ve özellikle Rusya’daki sokak hayvanları için barınaklar kuran Jack Ma bu hareketiyle yine Rusların gönlünü kazanmayı başardı. Vakıf yapılan yardımlar hakkında kamuoyuna bilgi aktarırken yardımların Rus hükümetine bilgilendirmeler yapılarak gerçekleştiğini ifade ederken yardımların miktarı konusunda ise bir bilgi verilmedi.

DÜNYANIN BİRÇOK YERİNE YARDIM ETTİ

Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Alibaba Yardım Vakfı tarafından Güneydoğu Asya ülkelerine, Afrika ülkelerine, ABD, İtalya, Belçika, Fransa, Slovenya ve İspanya gibi ülkelere de korona virüsü ile mücadele için yardımlar gönderildiği duyuruldu.