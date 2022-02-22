Çinli kripto para borsası ABD pazarına yeniden girecek

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Kurucu ortak Du Jun, CNBC’ye verdiği demeçte, Çinli kripto para borsası Huobi, düzenlemelere uymak için faaliyetlerini durdurduktan iki yıldan fazla bir süre sonra ABD pazarına yeniden girmeyi planladığını söyledi.

Huobi CEO’su, “2018′de ABD pazarına girmeye çalıştık ama o dönemde pazara güçlü bir bağlılığımız ve ABD’de iyi bir yönetim ekibimiz olmadığı için hızla geri çekildik” diye konuştu. ABD pazarına geri adım atmak, Huobi’yi Coinbase gibi şirketlerle rekabete sokabilir.

2021′in sonunda Huobi, mevcut Çin anakarasındaki kullanıcıların hesaplarını kapattı. Du’nun ifade ettiğine göre, Asya merkezi için Singapur’u seçen şirket, elde ettiği gelirin yaklaşık yüzde 30′unu kaybetti. Ancak CEO, bunun, şirkete uluslararası genişleme için daha fazla ivme kazandırdığını söylüyor. Huobi şimdi ABD’ye ek olarak, Avrupa’da bir karargah kurmayı araştırıyor.