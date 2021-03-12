Çinli devin Türkiye’de ürettiği telefonlar gelecek ay satışta

‘TÜRKİYE’DE SATILACAK’

Varank, “Özellikle global teknoloji firmalarının Türkiye’de akıllı telefon pazarına yatırım yapmaya başladıklarını daha önce konuşmuştuk. Bildiğiniz gibi Xiaomi bir global teknoloji firması. Şu anda marka olarak dünyada en üst sıralara tırmanan, dünyanın en güçlü firmaları arasında yer alan Çin menşeli bir firma. İşte Xiaomi artık telefonlarını Türkiye’de üretmeye başlıyor. Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye’de satılmaya başlayacak” dedi.

MODERN HALE GETİRİLDİ

Varank, firmanın genelde partnerlerle, ortaklarla üretim gerçekleştirdiğini belirterek, “Türkiye’de seçtikleri üretici firma da Salcomp. Salcomp da yine tüm dünyada teknoloji alanında üretim yapan çok önemli bir global marka. İşte bugün burada bulunduğumuz fabrika aslında 1975 yılında kurulmuş eski bir fabrika. Burayı satın aldılar. Burada gördüğünüz şekilde modern bir şekilde fabrikayı yenilediler. 15 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapacaklar” diye konuştu.

OYUNCULUK ODAKLI



FABRİKADA üretilen ilk telefon olan Redmi 9C’nin en çok dikkat çeken özelliği, MediaTek’in Helio G35 işlemcisine sahip olması. MediaTek’in G serisi işlemcileri oyunculuk odaklı olduğu için, performans anlamında da kullanıcıları tatmin edebiliyorlar. 13 megapiksel arka kameraya sahip olan Redmi 9C, 5 bin mAh batarya kapasitesine sahip. 6.53 inç IPS LCD ekrana sahip olan cihazda, 10W’lık da hızlı şarj desteği bulunuyor.

2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Bakan Mustafa Varank, tesislerde yıllık 5 milyon telefon üretme kapasitesine ulaşılacağını kaydederek, “Türkiye önemli bir pazar. Özellikle akıllı telefon anlamında 10 milyonun üzerinde telefonun satıldığı bir pazar. Hem bu pazarda iddialı bir şekilde bulunmak hem de Türkiye´deki yaptıkları üretimle dünyaya bu telefonları satabilmek global markalar açısından önemli. Burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde yani yıllık 5 milyon telefon kapasitesine ulaşıldığında da 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak. Burada özellikle know-how transferiyle kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin de yetişmesine katkı sağlıyorlar” ifadelerini kullandı.

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