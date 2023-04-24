Çinli devden Türkiye’de fabrika planı: Chery Group Başkanı Yin Tongyue yatırım hedeflerini açıkladı

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DÜNYANIN en büyük otomotiv üreticisi Çin, otomotivdeki elektrikli araç dönüşümüyle birlikte rotayı Avrupa pazarlarına kırdı. Bugüne kadar ürettiğinin büyük bölümünü iç pazarda satan Çinli üreticiler, Avrupa pazarlarındaki satış adetlerini son iki yılda katlayarak artırırken Avrupa veya Avrupa’ya yakın ülkelerde üretim tesisleri kurmak üzere hazırlıklara başladı. Halihazırda önemli bir otomotiv üretim merkezi olan Türkiye ise gerek iç pazardaki potansiyeli gerekse de Avrupa’ya gümrük vergisi olmadan ihracat yapabilme imkânı ile Çinli üreticiler için öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına bu kez arada bir distribütör olmadan giren Chery markası ise Avrupa pazarlarına açılma stratejisi kapsamında Türkiye’de bir fabrika açmayı düşünüyor.



‘TÜRKİYE’DE AVRUPA İÇİN’



Chery’nin davetlisi olarak ziyaret ettiğimiz Çin’in Wuhu şehrindeki genel merkezde Türkiye’den gelen gazetecilerin yatırım sorularını yanıtlayan Chery Group Başkanı Yin Tongyue, “Türkiye için büyük planlarımız var. Ülkede yatırım yapmak istiyoruz. Üretimi Türkiye’de yapıp Avrupa’ya satmayı düşünüyoruz. Biz ‘Çin’de Çin için’ sloganını kullanırız. Belki bir gün ‘Türkiye’de Türkiye ve Avrupa için’ diyebiliriz. Şimdilik bu yatırımın hacmini açıklayamıyoruz ama burada üretilecek modeller satışların yüzde 15’ini kapsayabilir” dedi. Avrupa pazarlarına ise en doğru zamanda girmek istediklerini belirten Tongyue, “Avrupa çok rekabetçi bir pazar. Biz özellikle Audi ve Volswagen gibi üreticilerden ilham alıyoruz” ifadelerini kullandı.





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Toplantıya Chery International Genel Müdürü Zhang Guibing, Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo ve Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan da katıldı. Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo’nun Türkiye’deki yatırım planlarıyla ilgili açıklamaları ise şu şekilde oldu: “Chery’nin Avrupa pazarı için farklı planları var. Türkiye ise bu planların göbeğinde yer alıyor. Yatırım için pazarda gücümüz olması gerekiyor. Ardından projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağız. Şahsi fikrim, Türkiye’nin yatırım için oldukça iyi bir tercih olacağı yönünde. Türkiye pazarı oldukça büyük. Bölgede farklı üreticilerin de üretim yaptığını biliyoruz. Bu da Türkiye’yi daha değerli kılıyor. Şimdilik ana hedefimiz Türkiye’deki pazar payımızı güçlendirmek. İlk adımda ülke pazarındaki payımızı yüzde 7’ye ulaştırmayı planlıyoruz.”

OMODA VE JAECOO’YU GLOBAL MARKA YAPACAK

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Çin ziyareti kapsamında, Chery’nin Wuhu’da bulunan mega fabrikasını da ziyaret ettik. Yılda 300 bin otomobil ve 200 bin parça üretim kapasitesine sahip bu fabrikada dakikada 1 otomobil banttan iniyor. Otomasyonun üst seviyede olduğu tesiste 362 adet robot çalışıyor. Merkezde başta çarpışma testlerinin yapıldığı laboratuvar olmak üzere ses, güvenlik ve tasarımla ilgili birçok laboratuvar yer alıyor. 1997’de Çin hükümeti tarafından kurulan Chery’nin ülke çapında 10’dan fazla fabrikası bulunuyor. Bu fabrikaların toplam üretim kapasitesi 1.2 milyon adede ulaşıyor. 2024 yılında yeni yatırımlarla birlikte kapasitenin 2 milyon adede çıkması bekleniyor. 20 farklı markası bulunan Chery, Şangay Otomobil Fuarı’nın ardından gerçekleştirdiği özel etkinlikle Omoda ve Jaecoo’yu global bir marka olarak konumlamak için ilk adımlarını da attı. Wuhu’da düzenlenen etkinliğe dünyanın 80 ülkesinden bayi ve basın mensupları katıldı.

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SEDAN MODELİ 2024 YILINDA GETİRİYOR

CHERY Türkiye Başkanı Si Fenghuo, önümüzdeki yıl Türkiye’ye gelecek yeni Chery modelleriyle ilgili bilgiler de verdi. Marka ilk etapta dikkat çeken Sedan gövde tipindeki otomobili Arrizo 8’i ve muhtemelen Omoda 5’in elektrikli versiyonunu 2024 yılında satışa sunacak. Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Si Fenghuo, “Önümüzdeki iki yıl içerisinde ilk olarak sedan modelimiz Arizzo 8’i getirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda tamamen elektrikli bir modeli de piyasaya sunacağız. Yine Jetour (giriş seviyesi SUV) da Türkiye’de olacak. Son olarak B segmentindeki temsilcimiz Tiggo 5 de ülke pazarına giriş yapacak” bilgisini verdi. Şirketin premium segmentte konumlandırdığı Exeed markası ise devam eden dönemlerde Türkiye’de satışa çıkarılabilir.

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YATIRIMI ALMANYA’YA KAPTIRIR MIYIZ

Chery yeni stratejisi kapsamında Omoda ve Jaecoo markalarını Avrupa pazarlarına hazırlıyor. Bu markalara ait otomobilleri yakın ülkelerde üretmek şirketin önemli hedefleri arasında yer alıyor. Yatırım kararının önümüzdeki yıllarda kesinleşmesi bekleniyor. Türkiye şu anda olası fabrika yatırımı konusunda en güçlü seçenek. Ancak şahsi görüşüm, Chery için Almanya da önemli seçenekler arasında yer alıyor. Ziyaretim boyunca edindiğim izlenimler, Chery Group Başkanı Yin Tongyue’nin “Audi ve Volkswagen gibi üreticilerden ilham alıyoruz” sözleri ve şirketin Frankfurt’ta bir Ar-Ge merkezinin bulunması olası bir fabrika konusunda en büyük rakibimizin Almanya olduğu ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bu noktada, Türkiye’nin Çinli üreticilere ilave vergiler uygulamak yerine onları teşvik edecek adımlar atması ve iç pazardaki satışları frenleyen matraha dayalı ÖTV modelini gözden geçirmesi şart.