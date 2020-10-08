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Ekonomi
Haber Giriş: 08.10.2020 - 12:22 | Son Güncelleme:

Çinli dev şirketten ABD'de halka arz

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Çinli dev şirketten ABD'de halka arz
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Çinli varlık yönetimi devi Lufax, ABD halka arz için başvuruda bulundu.

Çin’in en büyük servet yönetimi platformlarından biri olan Lufax, Çin şirketlerinin sermaye piyasası faaliyetlerinde yaşanan telaşın ortasında ABD’de halka açılmak için başvuruda bulundu.

Cnbc'nin haberine göre finans devi Ping An Group tarafından desteklenen Şanghay merkezli firma, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan bir dosyaya göre New York Borsası’nda “LU” kısaltması altında listelemeyi planlıyor.

Lufax henüz hisse senetlerini fiyatlandırmadı veya listeleme sırasında kaç tane teklif edeceğini söylemedi.

Çinli teknoloji şirketleri, ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gerilimlere rağmen, Wall Street dahil olmak üzere, hisse senedi piyasalarındaki toparlanmadan yararlanmak istiyorlar.

Elektrikli otomobil üreticileri Xpeng Motors ve Li Auto , bu yılın başlarında ABD’de halka açıldı.

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