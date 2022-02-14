Çinli çip üreticisinden rekor gelir artışı

Haberin Devamı

Çin’in en büyük çip üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corporation , küresel yonga kıtlığı ancak güçlü talep nedeniyle geçen yıl rekor gelir ve kâr artışı bildirdi.

SMIC, 2021 gelirini bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 5,44 milyar dolar olarak kaydetti ve bu, 2010′dan bu yana en hızlı büyüme oranı oldu. Karı, yıllık yüzde 138 artışla 1,7 milyar dolara ulaştı.

Gözden Kaçmasın 10 milyar dolarlık BAE seferi Haberi Görüntüle

ABD’nin uyguladığı yaptırımlara rağmen şirketin rekor seviyedeki gelir artışı ise dikkat çekti. Yetkililer, küresel çip krizi nedeniyle artan talebin etkili olduğunu söyledi.

Çin ve ABD arasındaki gerilimler son birkaç yılda hızlanırken, teknoloji konusundaki rekabet de arttı. Çip üretimi, iki ülke arasındaki önemli rekabet alanlarından bir tanesi. Çin, çip endüstrisinde ABD’nin gerisinde olsa da SMIC, sektördeki önemli üreticiler arasında yer alıyor.