Çinli bankalar yaptırım ihtimaline hazırlanıyor

Çin'deki kamu bankaları, beş finans kaynağının verdiği bilgiye göre Hong Kong'da yeni ulusal güvenlik yasasını uygulayan yetkililere hizmet sunan bankalara ABD'nin yaptırım uygulama ihtimaline karşı hazırlık yapıyorlar.



İki kaynağın verdiği bilgiye göre, en sıkı yaptırım ihtimaline göre plan yapan Bank of China ve Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), ABD doları veya dolar uzlaşılı işlemlere erişimlerinin kesilmesi ihtimalini bile göz önünde bulunduruyor.



Agricultural Bank of China (AgBank) ise müşterilerinin ABD kara listesine alınması halinde ne yapabileceği gibi daha hafif bir senaryoya hazırlık yapıyor.



Kaynaklardan biri, "En iyisini umuyoruz, ancak en kötüsüne hazırlanıyoruz. İşlerin nasıl sonuçlanacağını asla bilemeyiz" dedi.



ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, eski İngiliz kolonisi olan Hong Kong'un özerkliğini sınırlayan yasanın ardından geçen hafta oybirliğiyle bir düzenlemeye onay verdi. Düzenleme henüz ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmedi.



Düzenleme Hong Kong'un özerkliğini tehdit eden Çinli yetkililer ve diğer kişilerin yanı sıra onlarla iş yapan finansal kurumlar aleyhine yaptırım uygulanmasını istiyor. Ancak yaptırımların ne olacağı düzenlemede yer almıyor.



Bank of China, ICBC ve AgBank ve Çin bankacılık düzenleme kurumu Reuters'ın sorularına haber anında yanıt vermedi.