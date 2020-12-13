Çin’le ticarette yeni hedef

Çin’den başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanan Demir İpek Yolu üzerindeki lokomotif sektörleri ve yeni pazarları 2021 yazında yapılacak zirvede masaya yatırılacak. Demir İpek Yolu güzergahındaki ülkelerden işadamlarının da davet edileceği zirve öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye-Çin İş Geliştirme Derneği Başkanı İhsan Beşer, koronavirüs salgınının ticarette Türkiye için büyük bir fırsat penceresi açtığını belirtti. Türkiye’nin Demir İpek Yolu’ndaki tüm ülkelerle ticaretini arttırmak için lojistik üs avantajını kullanacağını dile getiren Beşer, “3 milyar dolara yaklaşan ihracatımızı iki katına çıkarma fırsatımız olabilir” dedi.

ÇİNLİ TURİST FIRSATI

Türk işadamlarının Çin’e satabileceği ve yararlanacağı fırsatları tek tek çıkardıklarını belirten Beşer, sözlerini şöyle sürdürdü: “En çok iş yaptığımız alanlar maden, gıda, e-ticaret, enerji, müteahhitlik, turizm ve lojistik olarak öne çıkıyor. Çin’den büyük firmaların temsilcilerinden oluşan büyük alım heyetleri gelecek. Buradaki amacımız İpekyolu üzerindeki ülkelerin lokomotif sektörlerindeki firmaları biraraya getirip ortaklıklar yaratabilmektir. Demir İpekyolu hattında olan ülkelerle çok ciddi ticaretimiz var. Çin’e yeni dönemde süt ve su ürünlerinin yanı sıra yaş meyve, kanatlı hayvan dahil olmak üzere birçok şey satabiliriz.

Çin, gelecek yıl 22 milyar dolarlık ithalat yapacak. Bu fırsat penceresinin açılması bakımından önemli bir veri. Korona sonrası büyük Çin pazarının değerlendirilmesi, Türkiye açısından büyük bir hamle olarak görülebilir. Geçen sene Çin’in sadece kiraz ithalatı 1 milyar 800 milyon dolar oldu. İncir, fındık ve Antep fıstığını çok tüketiyorlar. Çinli turistlerin tatilleri boyunca ciddi boyutta harcama yaptıklarını biliyoruz. Tarih ve doğa turizmini sevdikleri için bu noktada fırsatlar sunan Türkiye’yi tercih edebilirler. Virüs öncesi Çin, Türkiye’den en çok mermer ve maden alan ülke durumundaydı. Ancak pandemiyle alım azalmıştı. Çin bu arada stokları tüketmiş oldu. Şimdi yeniden Türkiye’den ciddi alım ve ortaklıklar söz konusu. Kapanan kanallar yeniden açılıyor.”