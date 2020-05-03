Çin'in hamlesi ABD'yi rahatsız etti

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, ülkenin kuzeyindeki Nahal Sorek bölgesine deniz suyu arıtma tesisi kurulumu için ihale açıldığı belirtildi.



Sorek B ismi verilen ve yaklaşık 1,5 milyar dolara mal olması beklenen tesisin inşası için düzenlenen ihalede Çinli "Hutchison Water International" şirketinin son ikiye kaldığı ifade edilen haberde, ABD'li yetkililerin bu durumdan dolayı duydukları rahatsızlığı İsrail'e ilettiği dile getirildi.



Yıllık 200 milyon metre küp kapasitesiyle dünyanın en büyük deniz suyu arıtma tesis olması beklenen Sorek B projesi için yapılan ihalenin kesin sonucunun 24 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.



İhaleyi kazanan firma kurulum karşılığında 25 yıllığına tesisin işletmesine sahip olacak.



ABD yönetimi, Çinli firmaların İsrail pazarında payını giderek artırması nedeniyle duyduğu rahatsızlığı daha önce de Tel Aviv yönetimine iletmişti.



Bunun üzerine İsrail, Ekim 2019'da ülkeye gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için yeni bir komisyon kurulmasını kararlaştırmıştı.



Her ne kadar komisyonun ülkeye gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için kurulduğu ifade edilse de İsrail basını asıl hedefin Çin'den gelecek yatırımlar olduğunu yazmıştı.