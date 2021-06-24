Çin'in hamlesi ABD'ye yaradı! Çok daha kazançlı olacak...

Geçtiğimiz günlerde Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde geçen hafta 26 kripto para madeninin kapatıldığı bildirilmişti. CNBC'den Ryan Browne haberine göre bu durum madencilik işini daha kolay ve kazançlı hale getirebilir.

Çin'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği madencilik hamlesi, olumsuz gibi görünse de büyük madencilik göçü diye adlandırılan olaya sebep oldu. Çin’in hidroelektrik zengini Sichuan eyaletindeki yetkililerin kripto madencilerine operasyonları durdurma emri vermesiyle hafta sonu Çin’in baskısı yoğunlaştı.

MADENCİLİĞİN ÇOĞU ÇİN'DE

Raporlara göre, Çin’in Bitcoin madencilik kapasitesinin yüzde 90′ından fazlasının kapalı olduğu tahmin ediliyor. Tüm küresel Bitcoin madenciliğinin yüzde 65 ila yüzde 75′inin Çin’de gerçekleştiği düşünülüyor. Bu durumda Çin'deki madencilerin göreceği zararla diğer ülkelerin madencilere artı olacağı düşünülüyor.

Şu anda madencilere verilen ödüller 6.25 BTC ile sınırlı. Eskiden 12,5 BTC'ydi. Ancak Bitcoin’in toplam arzı 21 milyon ile sınırlı olduğu için madencilere verilen Bitcoin miktarı her dört yılda bir yarıya iniyor.

TEKSAS OYUN DEĞİŞTİRİCİ OLABİLİR

Öte yandan büyük madencilik göçü olarak adlandırılan durumunsa Teksas'a kaydığı belirtiliyor. Teksas'ın bu noktada bir oyun değiştirici olacağı düşünülüyor.

Daha önce kripto borsası Gemini’de güvenlik mühendisi olan Brandon Arvanaghi bu konuyla ilgili, "Önümüzdeki birkaç ay içinde çarpıcı bir değişim göreceksiniz. Teksas’ta madenciliği teşvik eden Greg Abbott gibi valilerimiz var. Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçek bir endüstri haline gelecek ve bu inanılmaz olacak" açıklamasında bulunmuştu.

ÇOK DAHA KAZANÇLI OLACAK

Kripto uzmanları, Çin’in kısıtlamaları nedeniyle daha fazla Bitcoin madencisinin çevrimdışı olmasıyla, diğer madencilerin ağdaki payının artacağını ve potansiyel olarak madenciliği çok daha kazançlı hale getireceğini söylüyor.

Kripto madenciliği firması Foundry başkan yardımcısı Kevin Zhang, CNBC’ye verdiği demeçte, “Ağdan daha fazla hash oranı düştükçe, zorluk aşağı doğru ayarlanacak ve ağda aktif kalan hash oranı, madencilik ödüllerinden orantılı payları için daha fazla alacak” dedi.

YARI YARIYA DÜŞÜŞ

Bitcoin , Nisan ayında neredeyse 65.000 dolarlık rekor seviyeye ulaştığından bu yana neredeyse yarı yarıya değer kaybetti. Kripto para birimi Salı günü 30.000 doların altına düştü ve 2021 kazançlarını kısaca sildi, ancak o zamandan beri toparlanarak 34.000 doların üzerinde işlem gördü.

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