Çin'in döviz rezervi 3.2 trilyon doları aştı

ABD ile arası açılan ve ticaret savaşına başlayan Çin, döviz rezervlerini Temmuz ayında 3.2 trilyon doların üzerine çıkardı. Çin Devlet Döviz İdaresi tarafından açıklanan veriye göre Temmuz ayının sonu itibariyle Çin'de döviz rezervleri Haziran ayına göre yüzde 0.68 oranında artış kaydetti ve 3 trilyon 235 milyar 900 milyon dolara yükseldi.

Çin Devlet Döviz İdaresi Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Wang Chunying, Çin'in döviz piyasasında arz ve talebin temelde dengeli olduğunu ve piyasanın istikrarlı kalmasının beklendiğini söyledi.

Aynı dönemde altın rezervleri ons bazında 62,64 milyon ons seviyesinde kalırken, dolar bazında 110,5 milyar dolardan 114,4 milyar dolara çıktı.

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