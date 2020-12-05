Çin’e ilk ihracat treni İstanbul’dan uğurlandı

Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan Tek Kuşak Tek Yol Projesi’ni de çok önemli bir proje olarak değerlendirdiklerini belirten Karaismailoğlu, bu proje üzerinde yer alan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının öneminden bahsetti. Faaliyetlerine 30 Ekim 2017’de başlayan bu hattın Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattığını dile getiren Karaismailoğlu, bu hattın, Pekin’den Londra’ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan’dan Türkiye’ye ulaşan Demir İpek Yolu’nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini vurguladı. Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı sayesinde Çin ve Türkiye arasındaki yük taşıma süresinin 1 aydan 12 güne indiğini, Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki sürenin 18 güne düştüğünü söyledi.

TOPLAM 8 BİN 693 KM

Trenin, Türkiye’de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan’da 220 kilometre, Azerbaycan’da 430 kilometre, Hazar Denizi’nde 420 kilometre, Kazakistan’da 3 bin 200 kilometre ve Çin’de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edeceğini söyleyen Karaismailoğlu, trenin, TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçerek 12 günde yükünü Çin’e ulaştıracağını dile getirdi. Karaismailoğlu, “Trenimizin yola çıktığı Çerkezköy’den çaldığı ilk düdük, ülkemiz adına yeni bir dönemin habercisidir. Hattımızın tüm proje paydaşları ve bölge ülkeleri adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan da, orta koridor olarak adlandırılan Çin-Türkiye arasındaki hat üzerinde karşılıklı yük taşımasının önünü açacak bu adımın çok kritik olduğunu söyledi.