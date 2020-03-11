Çin'e gidenlerin sayısı arttı

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ülke olan Çin, dört gün art arda yeni vaka sayısının azaldığını rapor etmesinin ardından bugün yeni vaka sayısında artış bildirdi. Artış ülke dışından gelenlerden kaynaklandı.



Çin ana karasında, dün 24 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ulusal Sağlık Komisyonu Pazartesi günü sadece 19 yeni vaka tespit edildiğini bildirmişti.



Yeni vakalardan 10'u ülke dışından gelenlerde görüldü. Böylece salgının başlangıcından bu yana ülke dışından gelenlerde tespit edilen toplam vaka sayısı 79'a yükseldi.



Başkent Beijing'de İtalya ve ABD seyahatinden dönen altı kişide koronavirüs tespit edilirken, Shanghai'de iki, Shandong ve Gansu eyaletlerinde birer vaka tespit edildi.



Dünya çapındaki yaklaşık 113,000 koronavirüs vakasından 80,778'i Çin'de bulunuyor. Ülkede virüsten ölenlerin sayısı dün 22 artarak 3,158'e yükseldi.



Ülkedeki salgını kontrol altına alma çalışmaları yavaş yavaş sonuç vermeye başlarken, Çin yönetimi artık uluslararası hale gelen salgını ile mücadelede dikkatini ülke dışından gelenlere yöneltti.