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Çin'e çip imalat ekipmanı şoku! İhracat çakıldı

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#ABD#Japonya#Hollanda
Çine çip imalat ekipmanı şoku İhracat çakıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 08:26

Teknoloji alanında dünya devlerini geride bırakan Çin'e karşı, çip imalatı ekipmanların ihracatı sert düşüş gösterdi.

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Dünyada çip üreten cihazları imal eden ülkeler Çin'e karşı cephe almaya başladı. Çin'in önlenemez yükselişinin önünü kesmek için ABD, Japonya ve Hollanda, çip imalatı yapan ekipmanların Çin'e ihracatlarında sert düşüş yaşandı.

ABD ve Japonya'nın Çin'e çip imalat ekipmanı ihracatı 2022 yılında düşüş gösterdi.

Ekim-Aralık döneminde Japonya'nın Çin'e çip imalatı yapan ekipman ihracatı yüzde 16, ABD'nin yüzde 50 Hollanda'nın ise yüzde 44 düştü.

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JAPONYA DİĞER ÜLKELERE SATIŞINI ARTIRDI

Japonya, Çin'de kaybettiği pazarı diğer ülkelere yüzde 26 ve ABD'ye de yüzde 10 oranında artırdı.

ÇİN'E ÇİP BASKISI

2022 yılında Çin'in toplam çip imalatı ekipmanı ithalatı yüzde 15 oranında düştü ve 34,7 milyar dolara gerilemiş oldu.

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#ABD#Japonya#Hollanda

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