Çin'e alternatif fuarla mobilya ihracatında beklenti 5 milyar dolara yükseldi

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'in Guangzhou kentinde 18-21 Mart'ta yapılacak CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı ile 28-31 Mart'ta gerçekleşecek CIFM Interzum fuarlarının koronavirüs nedeniyle ertelendiğini anımsattı.

Bu yıl 45'incisi düzenlenecek fuarlara 11 yıldır milli katılım gösterdiklerini aktaran Güleç, "Alanında dünyanın en büyük fuarları olan ve martın sonunda arka arkaya düzenlenen fuara 47 firmayla katılacaktık." dedi. Güleç, Türk mobilyacısının bu fuarda hem Çin hem Asya hem de global mobilya pazarını hedeflediğini ancak Çin'in gücünün ihracatta çok yüksek olduğunu, mobilya ihracatında 54 milyar dolarla ilk sırada geldiğini anlattı.

Dünyanın en büyük mobilya alıcısı firmaların bu fuarları mutlaka ziyaret ettiğini belirten Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Fuarın ertelenmesi nedeniyle küresel anlamda en önemli mobilya ithalatçılarının ajandaları boşa çıktı. Biz de 'Neden bu alıcıları Türkiye'ye getirmeyelim?' diyerek söz konusu boşluğu değerlendirmek istedik. Yani neticede bu alıcılar başka alternatif ülkeler arayacak. 25 bin metrekarelik stantların olacağı, ürünlerin sergileneceği bir B2B alanı olacak. 350 mobilya üreticisi stant kuracak. 500 üreticiden talep geldi ancak kısa sürede planlanan etkinlik olduğu için 350 firmanın katılabileceği bir alanımız mevcut. Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'ndeki etkinliğimiz 23-30 Mart'ta gerçekleştirilecek."



"ÇİN'DEN TEDARİK EDEMEYEN MOBİLYACI ALTERNATİF PAZARA YÖNELECEK"

Ahmet Güleç, portföylerinde dünyanın en büyük 4 bin mobilya ithalatçısı bulunduğunu ifade ederek, "Bunların arasında seçim yapıyoruz. En iyi bin ithalatçıyı getirmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar Türkiye'ye getirilemeyen ithalatçıları da İstanbul'a ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

Daveti ulaştırdıkları mobilya ithalatçılarından aldıkları geri dönüşlerin olumlu olduğunu dile getiren Güleç, "İstanbul'a gelmek fikri onlara heyecan veriyor. Bu kadar kısa sürede reaksiyon alıp 25 bin metrekare alanda stant kurarak alıcı ile satıcıyı bir araya getirmeyi Türk mobilyacısı yapabilir." diye konuştu.

Güleç, tüketicinin ev ve arabadan sonra en muhafazakar davrandığı alanın mobilya olduğunu, özellikle bu tarz zamanlarda alım kararının ertelenebildiğini ancak Çin'den tedarik edemeyen üreticinin mutlaka alternatif pazarlara yöneleceğini söyledi.



İHRACATTA VİTES BÜYÜYECEK

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Güleç, Türk mobilyacısının kaliteli üretim, işçilik ve tasarımıyla son yıllarda ön plana çıktığını belirterek, Türkiye'ye gelen alıcıların pazarı tanıdıkça buradan mutlu ayrılacağını ve bundan sonraki yıllarda da Türkiye'yi tercih edebileceğini söyledi.

Bu buluşmanın Türk mobilya üreticisi ve ihracatçısına önemli katkı sağlayacağını dile getiren Güleç, şunları kaydetti:

"İhracat ivmemizi olumlu anlamda etkileyecek. 2020 ve 2021 rakamlarımıza direkt katkıda bulunacak. 2019'da önceki yıla göre yüzde 12 artışla 3,5 milyar dolar mobilya ihracatı yaptık. Türkiye'nin toplam ihracatındaki artış yüzde 2,1 iken, biz yüzde 12 artış yakaladık. Bu yıl ihracat hedefimiz 4,5 milyar dolardı. Ancak mart sonunda düzenleyeceğimiz ve küresel ithalatçı ile Türk ihracatçılarının buluşacağı etkinlikle yıl sonunda 5 milyar dolar rakamını görebileceğimizi düşünüyoruz."

Güleç, mobilya ihracatında yüzde 100'e yakın yerliliğin hakim olduğunu vurgulayarak, "istihdam dostu" olan mobilya üretim sektörünün Türkiye'nin her yerinde faaliyet gösterdiğini söyledi.