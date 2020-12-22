Çin’e 2. ihracat treni yola çıktı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 Aralık'ta İstanbul'dan Çin'e uğurlanan ilk ihracat treninin, toplam 8 bin 693 kilometre yol katedip, 19 Aralık'ta Çin'in Xi'an şehrine ulaştığı bildirildi. İkinci yük trenin de yola çıktığı belirtilen açıklamada, “Türkiye-Çin arasında ikinci ihracat treni Çerkezköy'den 42 vagon/konteyner içerisinde bin 400 adet buzdolabı yüküyle 20 Aralık 2020 tarihinde saat 19.05´de Çerkezköy´den hareket etmiştir. Toplam uzunluğu 770 metre olan ihracat treni bu (dün) sabaha karşı Marmaray´dan geçmiş, İzmit´e (Köseköy) ulaşmıştır. Burada gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gün içerisinde Çin Xi´an şehrine doğru yoluna devam etmiştir” denildi.

2 KITA, 5 ÜLKE

İhracat treninin Türkiye'nin Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın merkezi haline geleceğinin en önemli kanıtı olduğu vurgulanan açıklamada, ihracat treninin takip edeceği güzergâh bilgileri de paylaşıldı. Türkiye içinde İstanbul (Marmaray)-İzmit (Köseköy)-Eskişehir-Ankara-Kırıkkale-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars güzergâhını izleyecek trenin, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacağı bildirildi. Yurt dışı parkurunda ise, sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde yolculuğu son bulacak olan trenin, toplam 42 konteyner içinde beyaz eşya (soğutucu) taşıyacağı ve trenin toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçeceği bilgisi aktarıldı.