Çin'den Tesla'ya dev tesis için onay

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ABD’li otomobil üreticisi Tesla, Çin’deki ikinci fabrikası için inşaat ruhsatını aldı. Shanghai Pilot Serbest Ticaret Bölgesi Lingang Özel Alanı’nın yönetim komitesine göre, söz konusu proje, Tesla’nın ABD pazarı dışındaki ilk büyük enerji depolama fabrikası olacak.

Fabrikanın 2025’in ilk çeyreğinde seri üretime geçmesi bekleniyor. Mega fabrikada ilk aşamada yılda yaklaşık 40 GWh enerji depolama kapasitesine sahip 10 bin ticari amaçlı enerji depolama bataryasının üretilmesi planlanıyor. Bu bataryaların her biri 3 MWh’den fazla enerji depolayabilecek. 200 bin metrekarelik bir alanı kapsayan proje 1 milyar 450 milyon yuanlık (yaklaşık 200 milyon 356 bin dolar) yatırımla gerçekleştirilecek.