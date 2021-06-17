Çin’den sonra hedef Japonya ve G. Kore

Erdoğan, bu yıla ilişkin ciro hedeflerinin ise 200 milyon lira olduğunu belirtti. Türkiye’nin, coğrafya itibarıyla köprü konumunda olduğuna işaret eden Fatih Erdoğan, lojistik alanındaki yatırımların büyük önem taşıdığına işaret etti. Şirket olarak kısa sürede önemli bir mesafe kat ettiklerini kaydeden Erdoğan şu rakamsal bilgileri paylaştı: “Bakü-Tiflis-Kars hattında, 2018’de 135 bin, 2019’da 200 bin, 2020’de 400 bin, bu yılın ilk 5 ayında ise 300 bin ton yük taşındı. Bu hatta yapılan taşımaların yüzde 90’ı da şirketimiz tarafından gerçekleştiriliyor.”

İLK TREN KASIM 2019’DA

Uzak Asya’dan Batı Avrupa’ya Demir İpekyolu hayalinin gerçekleşmesi için 2019 yılından bu yana ülkeler arası önemli anlaşmalara imza attıklarını kaydeden Erdoğan, 2021 yılını 200 milyon TL ciro ile kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Çin’den Avrupa’ya ilk blok tren taşımasını Kasım 2019’da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan “2021 yılı ciromuzu 200 milyon TL’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl 500 milyon ve 2023 itibarıyla da milyarlık ciroları yakalayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

‘200 MİLYONLA KAPATIRIZ’

Pasifik Eurasia Lojistik olarak, Demir İpekyolu hayalini gerçeğe dönüştürmek için son 2 yıldır birçok ülke ile önemli anlaşmalara imza attıklarını kaydeden Erdoğan, “2021 yılı ciromuzu 200 milyon TL’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl 500 milyon ve 2023 itibarıyla da milyarlık ciroları yakalayacağımızı düşünüyoruz. Şirket olarak 5 yıl içerisinde başta Japonya ve Güney Kore olmak üzere Malezya ve Tayland gibi ülkelerin de dahil olduğu tüm Uzakdoğu coğrafyasını bu parkurlara dahil etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

AVRUPA’DAN ÇİN’E DEMİRYOLU TAŞIMASI

DEMİRYOLU taşımacılığı alanında büyük bir potansiyel gördüklerini anlatan Erdoğan, “Bugüne kadar Asya tarafında Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Çin; Avrupa tarafında ise Avusturya demiryolları ile anlaşmalar imzalayarak Avrupa’dan Çin’e kadar tüm güzergâh boyunca demiryolu taşıması yapabilir hale geldik. Yine Rusya ile yaptığımız anlaşma sayesinde ise Rusya’yı BTK hattına dahil ederek Rusya’nın devasa kara coğrafyasının her köşesinde yer alan 35 farklı noktaya da taşıma imkânına eriştik” dedi. Rail Cargo ÖBB ile bir işbirliği yaparak Avrupa için çok önemli bir adım attıklarını ifade eden Erdoğan, Halkalı- Köseköy ve Çerkezköy’den her hafta karşılıklı 16 blok tren seferi yapmaya başladıklarını söyledi.



BOŞ VAGON MALİYETİ ARTIRIYOR

Llojistikte, maliyeti artıran en önemli unsurun boş vagon veya konteyner olduğuna işaret eden Pasifik Eurasia Lojistik CEO’su Murat Karatekin de, şirket olarak kapıdan-kapıya yük taşıyabilir duruma geldiklerini kaydetti. Karatekin, “İhracat yapmak isteyen bir firmanın 500 bin doları, konteynera bağlamasını bekleyemezsiniz. Biz şirket olarak, göndereceği ürünü kapıdan alıp, teslim edileceği noktaya taşıyoruz. Bu, firma için de büyük ajantaj sağlıyor” diye konuştu.

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