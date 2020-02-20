Çin’den sonra hedef İspanya

Türkiye’nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticileri arasında yer alan Assan Foods, Colorado markasıyla perakende devi Walmart ile Çin pazarına giriş yaptı. Katma değerli Colorado ürünlerinin Çin’deki market raflarında çok beğenildiğini ifade eden Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “2019 yılının mart ayında lanse ettikleri 3 ürünün kendi kategorilerinde en çok tercih edilen ürünler olması üzerine Walmart yeni taleplerde bulundu. Walmart, gelecek stratejisini paylaştığı tedarikçi toplantısına sos üreticilerinden sadece Assan Foods’u davet etti. 2020 yılı için daha şimdiden 3 ürün için onay aldık ve raflardaki toplam ürün sayısını 12’ye çıkardık. Ayrıca Walmart’ın Great Value markası altında ketçap ve mayonez ürünlerini lanse etme şansı da yakaladık” dedi.

Assan Foods’un, satışlarını son 5 yılda 5.5 kat arttırdığını, 4 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Kayabaşı, “Türkiye’nin ilk sos ihracatı Assan Foods tarafından yapıldı. Bugüne kadar 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Sos cenneti ve sosun anavatanı olarak bilinen Uzakdoğu ülkelerinde ciddi başarıya imza attık. Colorado ürünlerinin yeni yılda lanse edileceği önemli yerlerin başında da İspanya geliyor, şirketimiz HORECA kanalında hızlı büyümesini sürdürüyor” diye konuştu.





GÜNDE 4 BİN 500 TON

Assan Foods’un günde 4 bin 500 ton taze domates işleyip 2 buçuk milyon adet ürün üretme kapasitesine sahip olduğunun bilgisini veren Kayabaşı, “Domates ve biber salçası, ketçap, mayonez ve soslar olmak üzere 300’den fazla ürün çeşidimiz var. Ciromuz 100 milyon Euro seviyesinde. Dünya pazarlarındaki büyümemizi sürdüreceğiz. Assan Foods ile hedefimiz, 2023’e kadar hâlihazırdaki işlerimizle birlikte yüzde 100 büyümek” dedi.

Haluk Kayabaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ar-Ge ekibimiz dünyada en çok satan soslar üzerinde çalışmalar yapıyor ve bu soslara Türk dokunuşları ekliyor. Örneğin ABD’de çok tüketilen barbekü sosu, Türk damak tadına uygun hale getirildi ve Colorado’nun en beğenilen ürünlerinden biri oldu. Assan Foods Ar-Ge Bölümü, müşterilerinin istediği herhangi farklı bir ürünü en kısa zamanda yapabilme kabiliyeti ve esnekliğinde. Katma değerli ürün çalışmaları devam ediyor. Assan Foods ile her yıl 3 yeni sos lanse etme hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda özgün tatlar geliştiriliyor. Bunlardan sonuncusu ‘çaylı ketçap’. Ürün çalışmaları devam ediyor, özellikle Uzakdoğu ülkelerinde çok beğenileceğini düşünüyoruz.”

YENİ YIL İÇİN OLUMLU BEKLENTİ

2019’un global ölçekte yaşanan ekonomik belirsizlikler ve kur dalgalanmalarına rağmen Kibar Grubu açısından olumlu geçtiğini belirten Haluk Kayabaşı, “Yılı hedeflerimize uygun şekilde kapattık. Hükümetin uyguladığı planlar, ivme ve Eximbank kredileri sanayicilere büyük kolaylık sağladı. 2020’nin çok daha olumlu geçeceğini öngörüyoruz. Türkiye’nin potansiyelini 2020’de harekete geçireceğine inanıyoruz. Bu konuda tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye’de sanayiye verilen önem giderek artıyor, bu durum bizleri sevindiriyor” diye konuştu.