Çin’den gelen ürün yüzde 90 azaldı

Çin’den günde 100 bin civarında ürün gelirken bu rakam 10 binin altına düştü. PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “İç piyasaya aynı oranda yansımasa da, e-Ticaret satışları yüzde 15 oranında arttı” dedi. Türkiye’nin milli e-Ticaret platformu PttAVM.com’un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, korona virüs salgının etkilerini e-Ticaret açısından değerlendirdi. Çevikoğlu, şunları söyledi: “Elbette istenmeyen bu durumun e-Ticaret’e de ciddi yansımaları oldu. Tüketiciler, tedirgin olunca e-Ticaret kanalıyla Çin’den yaptıkları alışverişi kesmeye başladı. Günlük küçük paket ya da mektup kargo dediğimiz 100 bin adet ürün gelirken, bu rakam bugünlerde 10 binlerin altına düştü. Çin’den satın alınan bu ürünler olmazsa olmaz ürünler, zorunlu ihtiyaçlar değil. Dolayısıyla Çin’den günlük olarak alınan 100 bin paketlik alımın gerilemesi Türkiye’ye aynı oranda yansımadı ama, iç piyasa satışlarında yüzde 10-15 oranında bir artışın görülmesine neden oldu.”

FİYAT ARTIŞI OLABİLİR

Özellikle elektronik sektöründe ürünlerin büyük çoğunluğunun Çin’de üretildiğine dikkat çeken Çevikoğlu, fiyat artış ihtimaline dikkat çekerek, “Çin’de bu üretimler de giderek azalmaya başladı. Bunun etkilerini de uzun vadede izlememiz gerekecek. Teknolojik ürünlerin fiyatı yakın zamanda artabilir” dedi. Çin’in Hong Kong bölgesinde lojistik merkez kurma planlarının olduğunu hatırlatan Çevikoğlu, “Ancak bu olaylardan sonra lojistik merkezinin kurulumuna yönelik çalışmalarımızı da askıya almak durumunda kaldık” bilgisini verdi.