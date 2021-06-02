MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇin'den flaş karar! Vatandaşlarına para dağıtacak
GeriEkonomi Çin'den flaş karar! Vatandaşlarına para dağıtacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 02.06.2021 - 08:05 | Son Güncelleme:

Çin'den flaş karar! Vatandaşlarına para dağıtacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin'den flaş karar! Vatandaşlarına para dağıtacak

Çin, dijital paraların testinin yapılması için Pekin'de vatandaşlarına çekiliş yoluyla para dağıtma kararı aldı.

Dijital paralar piyasalarda etkisini artırırken Çin yeni bir hamlede bulundu. Çin, merkez bankasının dijital paraları test etmesi için Pekin'de vatandaşlarına çekiliş yöntemiyle 40 milyon dijital yuan dağıtacak.

Pekin Yerel Finansal Gözetim ve Yönetim Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Pekin sakinleri kırmızı paket olarak isimlendirilen 200'er dijital yuanlık paketlerden birini kazanmak için bankacılık uygulaması üzerinden çekilişe katılabilecekler.

SEÇİLMİŞ NOKTALARDA HARCANACAK

Çekişi sonucunda elde edilen dijital yuanlar seçilmiş dükkanlarda harcanabilecek. Çekilişe başvurular 7 Haziran gece yarısına kadar devam edecek.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi