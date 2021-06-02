Çin'den flaş karar! Vatandaşlarına para dağıtacak

Dijital paralar piyasalarda etkisini artırırken Çin yeni bir hamlede bulundu. Çin, merkez bankasının dijital paraları test etmesi için Pekin'de vatandaşlarına çekiliş yöntemiyle 40 milyon dijital yuan dağıtacak.

Pekin Yerel Finansal Gözetim ve Yönetim Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Pekin sakinleri kırmızı paket olarak isimlendirilen 200'er dijital yuanlık paketlerden birini kazanmak için bankacılık uygulaması üzerinden çekilişe katılabilecekler.

SEÇİLMİŞ NOKTALARDA HARCANACAK

Çekişi sonucunda elde edilen dijital yuanlar seçilmiş dükkanlarda harcanabilecek. Çekilişe başvurular 7 Haziran gece yarısına kadar devam edecek.

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