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Ekonomi
Haber Giriş: 05.01.2021 - 07:36 | Son Güncelleme:

Çin'den dolar hamlesi

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Çin'den dolar hamlesi
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Çin Merkez Bankası 16 yıldan bu yana görülen dolara karşı en büyük değişikliği gerçekleştirdi.

Çin Merkez Bankası, yuan için günlük hareket bandı orta noktasında para biriminin değerini dolara sabitlemeye son verdiği 2005 yılından bu yana görülen en büyük değişikliği yaptı.

Banka, Çin Yuanı'nın ABD Doları karşısında günlük +/- yüzde 2'lik  hareket bandının orta noktasını bu sabah 6,4760 olarak duyurdu. Dün  bu değer 6,5408 olarak açıklanmıştı. Buna göre Çin Yuanı, ABD Doları karşısında bir günde 648 puan değer kazandı. Bu, Temmuz 2005'ten bu yana tek bir günde görülen en büyük artış oldu.
   

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