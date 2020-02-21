Reuters
Haber Giriş: 21.02.2020 - 14:03,
Çin'den 65 ABD ürününe muafiyet
Çin 65 ABD ürününü misilleme gümrük vergilerinden muaf tutacak.
Çin, 65 ABD ürününü ikili ticaret anlaşmazlığı nedeniyle uygulanan misilleme gümrük vergilerinden 28 Şubat'tan itibaren bir yıl süreyle muaf tutacağını açıkladı
Çin Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan belgelere göre, ekstra gümrük vergilerinden muaf tutulacak ürünler arasında uçak parçaları ve tıbbi ekipman bulunuyor.
Bakanlık, daha fazla detay vermedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle