Çin'den 65 ABD ürününe muafiyet

Çin, 65 ABD ürününü ikili ticaret anlaşmazlığı nedeniyle uygulanan misilleme gümrük vergilerinden 28 Şubat'tan itibaren bir yıl süreyle muaf tutacağını açıkladı



Çin Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan belgelere göre, ekstra gümrük vergilerinden muaf tutulacak ürünler arasında uçak parçaları ve tıbbi ekipman bulunuyor.



Bakanlık, daha fazla detay vermedi.