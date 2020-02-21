MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇin'den 65 ABD ürününe muafiyet
GeriEkonomi Çin'den 65 ABD ürününe muafiyet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 21.02.2020 - 14:03,Son Güncelleme:/

Çin'den 65 ABD ürününe muafiyet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin'den 65 ABD ürününe muafiyet
Abone Olgoogle-news

Çin 65 ABD ürününü misilleme gümrük vergilerinden muaf tutacak.

Çin, 65 ABD ürününü ikili ticaret anlaşmazlığı nedeniyle uygulanan misilleme gümrük vergilerinden 28 Şubat'tan itibaren bir yıl süreyle muaf tutacağını açıkladı

Çin Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan belgelere göre, ekstra gümrük vergilerinden muaf tutulacak ürünler arasında uçak parçaları ve tıbbi ekipman bulunuyor.

Bakanlık, daha fazla detay vermedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle