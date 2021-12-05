Çin’de sürücüsüz 3 otobüs testlere başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Kirada ‘ara zam’ oyunuKirada ‘ara zam’ oyunu#Kira
Maça damga vuran 3 pozisyon için eski hakemler ne dedi VAR hakemi için dikkat çeken sözler...Maça damga vuran 3 pozisyon için eski hakemler ne dedi? VAR hakemi için dikkat çeken sözler...#Galatasaray-Altay
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şartTikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart#SOSYAL MEDYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk kadını birçok hakkı Avrupadan önce elde ettiCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk kadını birçok hakkı Avrupa'dan önce elde etti#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soylu: Lafa takla attırdılar, çatlasınlar patlasınlarBakan Soylu: Lafa takla attırdılar, çatlasınlar patlasınlar#Süleyman Soylu
Savcıdan flaş Alec Baldwin sözleri... İlk defa açıkladıSavcıdan flaş Alec Baldwin sözleri... İlk defa açıkladı #Alec Baldwin
İşte en çarpıcı örnek: Ne kararmış bu arkadaş...İşte en çarpıcı örnek: Ne kararmış bu arkadaş...#Kaçak Yapı
Bağcılarda patlama Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildiBağcılar'da patlama! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi#İstanbul
Ünlü kilisenin tuvalet duvarından servet çıktıÜnlü kilisenin tuvalet duvarından servet çıktı #ABD
Ordu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs aşkıOrdu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs' aşkı#Esenyurt
Yarı inek insanlardan, kuyruklu bebeklere işte aşı karşıtlığının tarihi…Yarı inek insanlardan, kuyruklu bebeklere işte aşı karşıtlığının tarihi…#Aşı
Yozgatta iş adamına 2,3 milyon euroluk tuzakYozgat'ta iş adamına 2,3 milyon euroluk tuzak!#Yozgat
Milyonlar umutla bekliyordu... DSÖden sevindiren Omicron açıklaması geldiMilyonlar umutla bekliyordu... DSÖ'den sevindiren Omicron açıklaması geldi!#Koronavirüs
İki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgiİki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgi#Tüik
Boşuna delirten hastalık denmiyor Ağrıdan kurtulmak için 32 dişini çektiren var ama...Boşuna delirten hastalık denmiyor! Ağrıdan kurtulmak için 32 dişini çektiren var ama...#Sağlık
HABERLEREkonomi Haberleri

Çin’de sürücüsüz 3 otobüs testlere başladı

#Çin#Elektrikli Otobüs#Test

Çinli teknoloji devi tarafından üretilen sürücüsüz 3 otobüs, ticari denemeler için operasyonlarına başladı.

Haberin Devamı

Çinli teknoloji devi Baidu tarafından üretilen ve 4. seviye otonom teknolojisine sahip olan 3 otobüs, ülkenin güneybatısında bulunan Chongqing şehrinde ticari deneme operasyonlarına başladı. Saatte yaklaşık 40 kilometre yol alabilen Robobus otobüslerinin uzunluklarının 5.9 metre olduğu belirtildi. Kendi kendine durabilen otobüsler, karmaşık şehir içi yol koşullarında sefer yapabilme özelliğine sahip.

Gözden Kaçmasın

Kirada ‘ara zam’ oyunuKirada ‘ara zam’ oyunuHaberi Görüntüle

Şirketin Chongqing’de bulunan otonom sürüş ünitesi güvenlik sorumlusu Zhang Shangui, “Şu anda Chongqing, Guangzhou, Cangzhou ve diğer şehirlerde otonom otobüsler faaliyete geçti. Chongqing ise ticari operasyonların yapıldığı ilk şehirlerden biri. Otobüsleri kullanmak isteyenler, akıllı kartlarını veya Baidu’nun geliştirdiği kart okuyucuları kullanarak ödemelerini gerçekleştirebilir ve rezervasyon yaptırmadan otobüslere binebilir” ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Piyasalarda Fed ve Omicron şoku Düşüş sert olduPiyasalarda Fed ve Omicron şoku! Düşüş sert olduHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Elektrikli Otobüs#Test

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith