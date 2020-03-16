Çin'de sanayi üretimi düştü

Çin'in Ocak-Şubat sanayi üretimi kronavirüs nedeniyle ve virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin ülkenin ekonomisini olumsuz etkilemesiyle son

30 yılın en sert düşüşünü kaydetti.



Çin'in kentsel yatırım ve perakende satışlar verisi de sert düştü. Açıklanan veriler salgın nedeniyle Çin'in büyümesinin ilk çeyrekte yarı yarıya gerileyeceği düşüncelerini ve yetkililerin büyümeyi yeniden canlandırmak için daha fazla çalışma yapması gerektiği görüşünü güçlendirdi.



Ocak-Şubat sanayi üretimi verisi geçen yılın aynı dönemine göre %13.5 ile beklentilerin çok üzerinde geriledi.



Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan analistlerin tahminlerinin ortalaması %1.5 yükselişe işaret ediyordu. Ancak yapılan tahminler birbirlerinden büyük ölçüde farklılık gösteriyordu.