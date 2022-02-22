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Çin'de otoriteler Jack Ma'nın peşine düştü! Risk raporu talep ettiler

#Jack Ma#Ant Group#Çin
Çinde otoriteler Jack Manın peşine düştü Risk raporu talep ettiler

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba'nın sahibi olan Çinli milyarder iş adamı Jack Ma'ya ilişkin olarak Çinli otoriteler çember daraltma yöntemini kullanmaya başladı. Otoriteler, bankalar ve şirketlerden Jack Ma'nın Ant Group'taki risklerini raporlamalarını istedi.

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Çin'de sermayeye ilişkin denetimler sıklaşmaya başladı. Geçtiğimiz yıl bir süreliğine ortadan kaybolan dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba'nın sahibi Jack Ma'ya ilişkin Çin hükümetinin otoriteleri yeni tedbirlere hazırlanıyor.

ŞİMŞEKLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Milyarder iş adamı Ma, geçtiğimiz yıl Çin hükümetini eleştirdikten sonra başı belaya girmişti. Ma "Bir havaalanını düzenlerken, tren garını yönetirken kullandığımız yöntemleri kullanmamalıyız, dünün değerleriyle geleceği düzenleyemeyiz" açıklamasının ardından şimşekleri üzerine çekmiş ve Çin hükümetinin tepkisi sert olmuştu. Alibaba’ya çeşitli yasaklar ve para cezaları verilmiş, şirketin hissesi düşmüş ve bilançosu da zarar görmüştü.

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OTORİTELER YİNE HAREKETE GEÇTİ

Çinli otoriteler kamu bankaları ve şirketlerinden Jack Ma’nın Ant Group şirketiyle ilişkilişi finansal risklerin ve diğer tüm risklerin kontrol edilmesini istedi.

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Çin’in BDDK’sı konumundaki otorite olan Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu, fintek şirketi Ant Group’un bağlı ortaklıkları ve hissedarlarına dair tüm risklerin yakından takip edilmesini talep etti.

Ant Group’un incelemesinde Çin Sayıştay’ı devreye girdi. Çin, Ant Group’un 37 milyar dolarlık büyüklükteki halka arzını 2020 yılında engellemişti. Bununla birlikte Alibaba'ya antitröst düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle 2,8 milyar dolarlık ceza kesilmişti. 

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#Jack Ma#Ant Group#Çin

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