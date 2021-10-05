Endişeler artıyor... Kriz büyüyor! Bir şirket daha duyurdu

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Çin'de bir süredir gayrimenkul krizi sürüyor. Gayrimenkul devlerinden China Evergrande Group’un zor duruma düştüğü kriz günden güne büyüyerek diğer emlak firmalarına da bulaşıyor.

Çin'de borç krizi içine giren diğer bir emlak şirketi de Fantasia Holdings Group Co. oldu. Fantasia'nın 4 Ekim'de vadesi gelen 206 milyon dolarlık borcunu ödeyemediğini açıklandı. Dolar cinsi tahvili için ödeme gününü kaçıran Fantasia, yaptığı açıklamada vadesi dolan 205,7 milyon dolar tutarında tahvilin geri ödemesini gerçekleştirmediğini duyurdu.

Çin'de emlak sektöründe yaşanan bu durum düşük notlu emlak geliştirme şirketlerinin son 10 yılın en yüksek seviyelerine tırmanan tahvil faizleri ile karşı karşıya kalmaları ile birlikte hızla yayılıyor.

ENDİŞELER ARTIYOR

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Evergrande şu anda dünyanın en borçlu emlak gelişme şirketi konumunda. Yeniden yapılandırma çalışmasıyla birlikte büyük bir korku da meydana geliyor. Yaşanan bu durum krizin piyasaya genel olarak yayılacağı endişelerini arttırıyor.

Çin'de kaldıraç konusunda sıkı kurallar devam ediyor. Öte yandan konut piyasasındaki durumlarla ilgili alınan tedbirlerse satışların azalmasına sebep oluyor.

Son günlerde sadece Evergrande değil birçok emlak şirketi aynı sorunla karşı karşıya kalmış durumda. Sinic Holdings Group Co., iki lokal faiz ödemesini kaçırmasının ardından, borçlarının bazılarının geri ödemesi talebi ile karşılaştı.

FITCH NOT DÜŞÜRMÜŞTÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fantasia'nın notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına 'B'den 'CCC-'ye düşürmüştü.

Moody’s Investors Service de şirketin notunu bir basamak indirerek B3 seviyesine düşürmüştü.



Fantasia geçen hafta, 100 milyon dolar tutarında özel tahsisli tahvilinin ana para ve faiz ödemesini gerçekleştirdiğini açıklayarak, fonların transferinin yapılmadığı yolundaki bir haberi yalanlamıştı.