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Endişeler artıyor... Kriz büyüyor! Bir şirket daha duyurdu

#Evergrande#Fantasia#Çin Kriz
Endişeler artıyor... Kriz büyüyor Bir şirket daha duyurdu

Çin'de gayrimenkul sektöründe kriz büyüyor. Evergrande skandalı gündemi sarsarken şimdi Fantasia şirketinde 4 Ekim'de vadesi gelen tahvil ödemesini gerçekleştirilemedi.

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Çin'de bir süredir gayrimenkul krizi sürüyor. Gayrimenkul devlerinden China Evergrande Group’un zor duruma düştüğü kriz günden güne büyüyerek diğer emlak firmalarına da bulaşıyor. 

Evergrandenin hissesi işleme kapatıldı

Evergrande'nin hissesi işleme kapatıldı

Çin'de borç krizi içine giren diğer bir emlak şirketi de Fantasia Holdings Group Co. oldu. Fantasia'nın 4 Ekim'de vadesi gelen 206 milyon dolarlık borcunu ödeyemediğini açıklandı. Dolar cinsi tahvili için ödeme gününü  kaçıran Fantasia, yaptığı açıklamada vadesi dolan 205,7 milyon dolar tutarında tahvilin geri ödemesini gerçekleştirmediğini duyurdu. 

Çin'de emlak sektöründe yaşanan bu durum düşük notlu emlak geliştirme şirketlerinin son 10 yılın en yüksek seviyelerine tırmanan tahvil faizleri ile karşı karşıya kalmaları ile birlikte hızla yayılıyor.

Endişeler artıyor... Kriz büyüyor Bir şirket daha duyurdu

Evergrande nedir, ne demek Tüm dünya piyasaları ve Çin Evergrande krizi ile çalkalanıyor..

Evergrande nedir, ne demek? Tüm dünya piyasaları ve Çin Evergrande krizi ile çalkalanıyor..

ENDİŞELER ARTIYOR

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Evergrande şu anda dünyanın en borçlu emlak gelişme şirketi konumunda. Yeniden yapılandırma çalışmasıyla birlikte büyük bir korku da meydana geliyor. Yaşanan bu durum krizin piyasaya genel olarak yayılacağı endişelerini arttırıyor. 

Çin'de kaldıraç konusunda sıkı kurallar devam ediyor. Öte yandan konut piyasasındaki durumlarla ilgili alınan tedbirlerse satışların azalmasına sebep oluyor. 

Son günlerde sadece Evergrande değil birçok emlak şirketi aynı sorunla karşı karşıya kalmış durumda.  Sinic Holdings Group Co., iki lokal faiz ödemesini kaçırmasının ardından, borçlarının bazılarının geri ödemesi talebi ile karşılaştı.

Endişeler artıyor... Kriz büyüyor Bir şirket daha duyurdu

Tarih tekerrür mü ediyor Evergrande ikinci Lehman Brothers krizini tetikler mi

Tarih tekerrür mü ediyor? Evergrande ikinci Lehman Brothers krizini tetikler mi?

FITCH NOT DÜŞÜRMÜŞTÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fantasia'nın notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına 'B'den 'CCC-'ye düşürmüştü.

Moody’s Investors Service de şirketin notunu bir basamak indirerek B3 seviyesine düşürmüştü.

Fantasia geçen hafta, 100 milyon dolar tutarında özel tahsisli tahvilinin ana para ve faiz ödemesini gerçekleştirdiğini açıklayarak, fonların transferinin yapılmadığı yolundaki bir haberi yalanlamıştı.

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#Evergrande#Fantasia#Çin Kriz