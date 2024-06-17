Çin'de kritik sanayi üretimi, konut satışları ve iç tüketim verileri açıklandı

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Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan verilere göre, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde tüketici harcamalarının önemli bir ölçütü olan perakende satışlar, Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 3,7 arttı. Yüzde 3,3 artacağı tahmin edilen perakende satışlar, Nisan ayında da yıllık yüzde 2,3 yükselmişti.

Çin'in sabit varlık yatırımı Ocak-Mayıs döneminde ilk dört aylık periyoda göre gerilerken, bir önceki yıla göre yüzde 4,0 arttı. Uzmanların tahmini yatırımların değişmeyeceği yönündeydi.

Yılın ilk beş ayında değer bazında konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 30,5 oranında düştü. İlk dört aydaki düşüş yüzde 31,1 olmuştu. Konut sektöründeki yatırımlar ise Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yıla göre yüzde 10,1 geriledi. Yılın ilk dört ayında yüzde 9,8'lik bir düşüş yaşanmıştı. Mayıs ayında Çin'in 70 büyük şehrinde hem aylık hem de yıllık fiyat düşüşleri arttı.

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SANAYİ ÜRETİMİ

Ülkenin sanayi üretimi bir önceki yılın Mayıs ayına göre beklentilerin altında yüzde 5,6 arttı. Mayıs ayında giden sevkiyatlar bir önceki yıla göre yüzde 7,6 oranında artış göstererek beklenenden fazla yükseldi. Çin'in anketle belirlediği kentsel işsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 5,0 seviyesinde sabit kaldı.