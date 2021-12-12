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Çin yüzünden tepetaklak olmuştu... Kripto para birimleri için önemli gelişme!

#Kripto Para#Bitcoin#Son Dakika
Çin yüzünden tepetaklak olmuştu... Kripto para birimleri için önemli gelişme

Kripto para birimleri geçtiğimiz hafta düşüşle sarsılırken hala tarihi zirveden uzak seyrediyor. Madencilik gelişmeleri sürerken, IMF'nin uyarıda bulunduğu kripto paralarda haftanın son günü bakın durum nasıl...

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Kripto para birimleri geçtiğimiz hafta değer kaybı yaşamış, yatırımcısını üzmüştü. Haftanın son günü de yükseliş trendine tam olarak giremeyen kripto para birimleri hakkında Independent Strategy'den David Roche uyarıda bulundu ve henüz gerçekten uygun bir yatırım olduğu konusuna ikna olmadığını ifade etti. 

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BİR UYARI DA IMF'DEN 

Uluslararası Para Fonu (IMF), kripto paralarla ilgili yayınladığı blog yazısında yasa koyucuların kripto odaklı riskleri takip etmekte zorlandığını ifade etti ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için risk olabileceğinin altını çizdi.

Söz konusu yazıda Omicron varyantına yönelik tepkilerinin piyasada hızlı sermaye akışlarına neden olduğu ve bunun düzenleyici önlemler eksikliğinde ülke piyasalarını istikrarsızlaştırıcı bir etkiye yol açabileceği belirtildi.

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KRİPTO PARALARDA SON DURUM

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Bitcoin hala yaklaşık 1 ay önceki 69 bin dolar seviyesinden geride 49 bin 180 dolarla devam ederken, ikinci sıradaki Ethereum 4 bin dolar bandında seyrediyor.

BNB üçüncü sıradaki yerini koruyor ve 563 dolardan işlem görüyor. Tether 1 dolar ve Solana 170 dolar seviyesinde ilerliyor. Öte yandan 6. sıradaki Cardano 1,35 dolar ve en çok konuşulanlardan XRP 0,81 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Birçok insanın ilgisini çeken şaka olarak başlayıp ciddi bir piyasa değerine ulaşan Dogecoin 0,16 dolardan işlem görürken, Shiba 0,000034 dolara tutunmayı sürdürüyor. Shiba 28 Ekim'de tarihi rekorunu 0,00008616 dolarla kırmıştı.

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KRİPTO PARALAR İÇİN GÜZEL HABER

Bitcoin madenciliği, bu yılın başlarında neredeyse bir gecede dünya madencilerinin yarısından fazlasını çevrimdışına alan Çin kripto baskısından tamamen kurtuldu.

Çin yüzde 65-75 oranındaki madencilik ilgisiyle dünyanın bu konuda merkez üssü olmuştu. Ancak Pekin, mayıs ayında ülkenin kripto para madencilerini etkin bir şekilde ülkeden göndermişti.

Ancak Çin'deki madenciler yeniden toplanma seviyesine geldi. Kuzey Amerika’ya 400 milyon doların üzerinde madencilik ekipmanı getirmeye yardımcı olan dijital para şirketi Foundry’den Kevin Zhang , “Bitcoin, Çin’in madenciliği fiilen yasaklayan devlet saldırısına direndi ve ağ bunu görmezden geldi” dedi.

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DAHA UZUN SÜRECEĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

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Hash oranındaki yükseliş ivmesi, geçen ay yüzde 30 düşen dünyanın en popüler kripto parasının fiyatı için iyiye işaret olabilir. Kripto pazarlarına kurumsal hazine katılımını sağlayan şirket olan Meow’u yöneten Bitcoin madenciliği mühendisi Brandon Arvanaghi’ye göre, Çin’in yasağı daha önce Google ve Facebook’ta olduğu gibi açık bir “satın alma” sinyali olarak kabul ediliyor.

Bitcoin madencisi olan Rhodium Enterprises’ın mimari başkanı olan Texas Bitcoin madencisi ve mühendis Marshall Long, CNBC’ye toparlanma hızına biraz şaşırdığını söyledi. “Ocak sonu, şubat başında burada olacağımızı düşünmüştüm” derken, diğerleri, Long’un tahminine altı ila on iki ay daha ekleyerek bundan daha uzun süreceğini düşündü.

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Zhang’a göre, Bitcoin ağının hızlı iyileşmesi, ABD’nin madencilik için yeni bir merkez olması... Öte yandan Foundry CEO’su Mike Colyer, “Büyük, halka açık madenciler, büyük alımlar yapmak için sermaye artırabildiler” dedi. 

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#Kripto Para#Bitcoin#Son Dakika

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