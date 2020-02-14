Çin yerine Türk üreticileri arıyorlar

Çin’in, dünyada üretim açısından çok önemli bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Varank, “Bizim değerlendirmemiz, uluslararası kuruluşların değerlendirmesi, virüs nedeniyle Çin ekonomisi çok olumsuz etkileniyor ve dünya ekonomisi de olumsuz şekilde etkilenecek. Türkiye açısından virüsün pozitif etkilerini görebiliriz diye düşünüyoruz. Çin’e alternatif şekilde yurt dışındaki firmalar tedarikçi olarak Türkiye’deki üreticilerle iletişime geçmeye başlamışlar. Biz ülkelerin bu tip sıkıntılar yaşamasını istemeyiz. Burada bize bir görev düşerse, üstümüze yük yüklenirse Türkiye de bunun altından kalkabilecek durumdadır. Her türlü sektör açısından. Dün tekstilcilerle beraberdim. Tekstilciler şu anda sipariş kaydırmak için kendileriyle iletişime geçildiğinden bahsettiler. Bu açıdan diğer ülkelere alternatif olabilecek şekilde kapasitemizi artırabilecek durumdayız” diye konuştu.



ALMANLAR BEĞENDİ



Yerli otomobilden almak, projede çalışmak ve bayiliğini almak için de binlerce başvuru olduğunu belirten Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Körfez ülkelerinden, Orta Asya’dan, hatta Almanya’dan bu araca bayilik yapmak isteyenler var. Alman dostlarımız da ‘Güzel bir araba üretmişsiniz, burada da satılır mı’ diye soruyor.” Fiyatla ilgili olarak bugünden bir şey söylemenin mümkün olmadığını kaydeden Varank, “Ama arkadaşlarımızın iddiası şu, sınıfında rekabetçi bir fiyatla piyasaya çıkacaklar. Şarj istasyonları ile ilgili olarak da çabuk şarj edebilen istasyonlardan bahsediyoruz. Bu konudaki çalışmalar sürüyor, araçlar piyasaya çıktığında bunun alt yapısı da hazır hale gelmiş olacak” şeklinde konuştu.