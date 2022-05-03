Çin piyasalarında Jack Ma korkusu! Gözaltı dedikodusu 26 milyar doları çöpe attırdı

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Küresel piyasalarda en küçük haberler büyük spekülasyonlara neden oluyor. Çin'de teknoloji şirketi yöneticisi ve soyadı Ma olan birinin gözaltına alınması Alibaba'nın hisselerine büyük satış getirdi. Yatırımcılar Jack Ma'nın gözaltına alındığını düşünerek satış yaptı ve Alibaba hissesi yüzde 10'a yakın değer kaybetti. 26 milyar doların bir anda buharlaşmasına neden olan gelişme sonradan anlaşıldı ancak satışlar çoktan gerçekleşmişti. Jack Ma'nın gözaltına alınmadığının ortaya çıkmasıyla birlikte piyasalar durgunlaştı.

HER ŞEYİ CCTV BAŞLATTI

Çin devlet televizyonu CCTV, Ma adlı yöneticinin "Devlet iktidarını yıkma ve ülkeyi bölmeye teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Sadece soyadı paylaşılan zanlıya ilişkin olarak spekülasyon hızlıca yayılmaya başladı. Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın gözaltına alındığına dair endişeler piyasaları oynattı.

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GİZEMLİ ŞEKİLDE ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Ekim 2020 tarihinde Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren bir konuşma yapmış ve ortadan uzun süre kaybolmuştu.

JACK MA 5 AYDIR ORTADA YOK

Çinli milyarder Jack Ma'nın Ocak ayından bu yana görülmediği de iddia ediliyor. Ma'nın en son hayırseverlik çalışmalarına katıldığı Hainan'daki bir okula Ocak ayında gittiği belirtiliyor.