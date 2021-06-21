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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.06.2021 - 09:03 | Son Güncelleme:

Çin Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

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Çin Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Çin Merkez Bankası (PBoC), politika faizi olarak baz alınan kredi faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 3,85 düzeyinde tuttu.

PBoC, bugün gerçekleştirilen para politikası kurulu toplantısında, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,85 ve 5 yıllık kredi faiz oranını yüzde 4,65 düzeyinde bıraktı.
Beklentiler doğrultusunda açıklanan karar ile PBoC, üst üste 14'üncü ayda da politika faizini değiştirmemiş oldu.

Piyasada bankanın 2021 sonuna kadar politika faizini değiştirmemesi beklenirken, yetkililerin salgın sonrası ekonomik toparlanmanın baskılanmasına yol açabilecek herhangi bir faiz oranı aksiyonundan kaçındığı belirtiliyor.

Karar sonrası dolar/yuan paritesi, yükselişini 3'üncü işlem gününe taşıyarak 6,4710 ile 1,5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

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