Çin marşa bastı

Şubat ayında neredeyse satışlar sıfıra yakın gerçekleşirken yılın üçüncü ayındaki hareketlenme ile birlikte Çin otomotiv pazarı geleceğe umutla bakmaya başladı. Bunda en büyük etken ise halkın toplu taşımadan uzaklaşarak kişisel otomobillere yönelme eğilimi. Çin Binek Otomobil Derneği, genel araç pazarında satışların nisan ayı sonuna kadar geçen yılki seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

Çin’de otomobil satışlarının yeniden canlanması ile birlikte elektrikli araç üreticileri için nimet olan bir pazar canlanmış oldu. Dünyanın en büyük elektrikli mobilite pazarı olan Çin’de gerçekleştirilen araştırmaya göre, ülkede yeni otomobil alacakların yüzde 41’i tercihinin elektrikli olacağını belirtiyor. Mart ayında Tesla, BYD, Nio gibi elektrikli araçların satışlarındaki artış da bu araştırmayı doğruladı. Tesla satışları şubat ayında 3 bin 900 iken marka yılın üçüncü ayında 10 bin adetlik rakama ulaştı. BYD, mart ayında 10 bin 433 elektrikli ve bin 330 plug-in hibrid satışı gerçekleştirdi. Nio’nun ise mart ayında satışları ikiye katlandı, bin 533 araca ulaştı.

YATIRIMLAR GELİYOR

GM, Tesla, Byton ve Volkswagen, Çin’de yapacağı yeni elektrikli araç yatırımları ile bu alanda yeni ürünler piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Tesla, haziran ayında daha uzun menzile sahip yeni Model 3’ü piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Yenilenen Model 3, 668 kilometreye menzile ulaşabilecek. Alman Volkswagen de ID elektrikli model ailesinin üretimine de kısa bir süre içerisinde başlayacak. Grup markalarından Audi e-tron yerel üretim yıl sonunda Changchun başlayacak. Volkswagen Grubu Çin CEO’su Stephan Wöllenstein, “Showroomlarda dolmaya başladı. Çin otomobil pazarının yaz başında geçen yılki seviyeye ulaşabileceği ve talebin daha da yükselebileceğine yönelik işaretler var” dedi.

Dongfeng ile içten yanmalı motorlu otomobiller konusunda ortaklığını bitiren Renault Grubu da Çin’deki stratejisini elektrikli araçlara yönelme şeklinde güncelledi. Fransızlar, K-ZE’yi tüm dünyada tercih edilen bir araç yapmayı öngörüyor.