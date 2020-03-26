MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇin mallarına soruşturma
GeriEkonomi Çin mallarına soruşturma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 09:14,Son Güncelleme:/

Çin mallarına soruşturma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin mallarına soruşturma
Abone Olgoogle-news

Çin menşeli "gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara, meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar" ürünlerine yönelik soruşturma açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, gıda maddelerini öğütücü ve karıştırıcı cihazlarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçların Çin'den ithalatında kilogram başına 20,85 dolar dampinge karşı önlem uygulandığı hatırlatıldı.

Alınan başvurular üzerine yapılan incelemede, nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile Çin menşeli "gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar" ürününe yönelik olarak soruşturma açılması kararlaştırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle