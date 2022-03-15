'Çin malı' endişesi

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Dünya ekonomisi, pandeminin neden olduğu problemleri henüz üzerinden atamamışken Çin’den COVID-19 vaka sayılarıyla ilgili endişe veren haberler gelmeye başladı. Ülkede vakalar geçtiğimiz hafta iki yıl aradan sonra yeniden bini aşarak en yüksek sayıya ulaştı. Bu kapsamda, 17 milyon nüfuslu Shenzhen şehrinde kapanma tedbirleri yeniden devreye girdi. Çin’in teknoloji alanındaki önemli üretim tesislerinin bulunduğu bu şehrin yeniden karantinayı konuşması hem dünyaca ünlü teknoloji üreticilerini hem de küresel piyasaları alarma geçirdi. Kapanma tedbirlerinin yeniden başladığı şehirde teknoloji devi Huawei’ye ait önemli tesislerin yanı sıra Apple’ın önemli tedarikçilerinden Tayvanlı Foxconn’un fabrikaları bulunuyor.

BİR HAFTA YASAK

Hong Kong sınırındaki Shenzhen şehrinde geçtiğimiz cumartesi günü 66 pozitif vaka çıkınca bir hafta boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. Haliyle şehirde iki üretim tesisi bulunan Foxconn üretimi durdurmak zorunda kaldı. Şirketten CNN Business’a yapılan açıklamada, “Fabrikada üretimin yeniden başlama tarihi yerel hükümet tarafından bildirilecek” denildi. Bu arada, Foxconn’un bir yan kuruluşu olan Taipei merkezli Foxconn Interconnect Technology’nin hisseleri pazartesi günü Hong Kong’da yüzde 9.8 düştü.

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HİSSELER ÇAKILDI

Shenzhen şehrinin kapanması hemen bitişiğinde yer alan Hong Kong’ta halka açık teknoloji hisselerinde tarihi kayıplara yol açtı. Bloomberg’in haberine göre, Hang Seng teknoloji endeksi günü yüzde 11 düşüşle tamamladı. Çin merkezli devlerin yer aldığı endeks 2008 finansal krizinden bu yana bu kadar büyük düşüş görmemişti. Öte yandan, küresel piyasalar da Çin’deki karantina gelişmelerini yeniden yakın takibe almaya başladı. Uzmanlar, Çin’deki karantiların artarak devam etmesinin dünya ekonomisi üzerinde yeniden ciddi yaralar açabileceğini belirtiyor. Çünkü, dünyaca ünlü üreticilerin önemli bir bölümü birçok yan sanayi ürününü Çin’de üretiyor.

Otomotiv fabrikası durdu

ÇİN’de artan vakalar sadece Shenzhen şehrini değil farklı şehirleri de etkiledi. Örneğin, Çin’in kuzeydoğu kesiminde yer alan Jilin eyaleti de artan Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Söz konusu karantina yüzünden dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Toyota da üretime zorunlu olarak ara verdi. 40 milyona yakın nüfusu bulunan eyaletin Changchun kenti de hafta sonu kapanmıştı. Ağır sanayi merkezi olan kent ve çevresinde Çin’in otomotiv üretiminin yüzde 10’u yani yaklaşık 2 milyon adetlik üretim gerçekleştiriliyor.